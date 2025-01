Honda: al CES le anteprime 0 Series

Reveal mondiale per i prototipi della 0 Series presentati da Honda durante il CES, vetrina annuale dedicata al mondo tech e alle sue più recenti innovazioni.

Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV, che vedremo sui mercati dal 2026, non sono le uniche novità della Casa di Tokyo, che ha presentato anche ASIMO OS, sistema operativo che sarà applicato alla nuova gamma di veicoli elettrici.



In dettaglio, il prototipo Honda 0 Saloon rappresenta un passo avanti rispetto alla versione presentata nel 2024, sempre al CES. L’impostazione in fatto di design resta la medesima, ma con qualche revisione sul fronte dell’altezza, ora ridotta, e sullo stile, che appare più dinamico e fluido.

Il punto di partenza è la nuova architettura EV sviluppata da Honda e dotata di tecnologie innovative, come la guida automatizzata di livello 3 e l’ottimizzazione ultra-personale grazie al nuovo sistema operativo ASIMO OS.



Honda 0 SUV è stato sviluppato sulla base del concept Space-Hub svelato sempre al CES 2024 il veicolo punta su un abitacolo ampio e dal campo visivo molto esteso. Il suo arrivo è previsto nella prima metà del 2026, prima nel mercato nordamericano e in seguito a livello globale.



Entrambi i modelli della Honda 0 Series saranno equipaggiati con ASIMO OS, un sistema operativo per veicoli che si occuperà della gestione integrata delle unità di controllo elettronico (ECU) dei sistemi del veicolo.



Tra le novità vi è anche l’annuncio di Honda e Renesas Electronics Corporation (Renesas) di un accordo per lo sviluppo di un system-on-chip (SoC) ad alte prestazioni per realizzare i futuri software della Honda 0 Series.

Per i prossimi modelli Honda adotterà un’architettura E&E centralizzata in grado di combinare le unità responsabili del controllo dei sistemi del veicolo in un’unica centralina principale. Questa gestirà i vari sistemi del veicolo, dagli AD/ADAS al controllo della catena cinematica.