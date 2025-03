Dallara Stradale, l´aggiornamento targato 2025

[ Varano, Italia ] - Dallara Stradale si è rinnovata per il 2025, presentando alcuni aggiornamenti interessanti per quanto concerne il pacchetto aerodinamico, ed ancor più migliorando di netto le prestazioni. Un’auto ideata per riscoprire il gusto del viaggio, appare come la raffigurazione di una moto ma su quattro ruote, una vettura non solo fatta per essere guidata ma proprio per far divertire, come il sogno del suo Ingegnere Giampaolo Dallara aveva in mente. Dallara Stradale si presenta come leggerezza, va oltre quello che conta, un’auto nata per il piacere della guida, di quello che ci circonda, unione assoluta tra la pista e la strada.



Una visuale estrema, come racchiudere lo stile e l’aerodinamica, un connubio che dopo certe tempistiche a ha avuto il suo assetto. La Dallara è una vettura che non presenta porte per scelta, elevata protezione per i passeggeri, come il suo aspetto arrotondato così da garantire visibilità in ogni direzione con parabrezza in policarbonato. E’ una vettura pesocentrica ed aerocentrica, quattro cilindri montato trasversale, motore turbo 2.3 L, per rispettare le normative Euro 6E. Il suo peso, solo 855 Kg un risultato grandioso ottenuto grazie a scelte atte alla riduzione del peso pur mantenendo la sicurezza stradale.



Due le configurazioni, Track e Standard per elevati livelli di aerodinamicità, fino a 820 Kg con ala posteriore in carbonio per la Track, e circa la metà per la Standard. Optare è semplice, pochi interventi nel proprio garage portano alla personalizzazione della guida senza bisogno di esperti. Presentati anche due allestimenti, Laps per chi vuole vivere la Stradale come una vera auto da corsa, interno rivestito di Alcantara traforato ed Landscapes per chi invece vuole vivere il panorama, interni in Alcantara personalizzabile.



La sfida più grande è stata visionare le sue due anime, la pista e la strada, un’auto che parte barchetta sino ad aggiungere tutti i componenti ed allestimenti dalla Barchetta, Barchetta con Ala, Spider, Coupè e Coupè con Ala, come passare dalla Stradale alla EXP. La versione sportiva da pista, stesso motore potenziato da 400 a 500 CV, con ancor più aerodinamica. Dallara Stradale è il perfetto bilanciamento fra performance e comfort alla guida. Dimostra anche internamente di avere un abitacolo ergonomico, per consentire un tutt’uno fra vettura e pilota.



Oggi giorno possedere un’auto come questa non vuol dire solamente disporre di una vettura solida, ma ancor più avvicinarsi ad un mondo particolare, Dallara è un’auto da usare tutte le volte che si abbia voglia di guidare e appunto divertirsi. Dalla realtà al virtuale, Dallara vanta anche un mondo di competizione in digitale, una macchina in analogico, come per le auto da corsa. Una vettura dove chi è il vero protagonista è ancora chi la guida, e dove ogni curva si trasforma in emozione, la pura essenza della velocità.