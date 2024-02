Notizie Kimera EVO 38: l´ultima erede

23/02/2024 di Grazia Dragone Il debutto al prossimo Salone di Ginevra

Kimera Evo38 raccoglie l’eredità di un brand in auge dal 1978 al 1992, la cui storia produttiva si è interrotta anni fa, ma che è rinata di recente con l’intenzione di ritrovare lo spirito mai sopito del passato.



Realizzata in soli 38 esemplari, la vettura si ispira alle sue antenate, con evidenti riferimenti estetici e tecnici.

Rispetto alla EVO37, la EVO38 diventa integrale. La trazione a quattro ruote motrici è realizzata con un moderno sistema di controllo della ripartizione e di blocco elettroidraulico dei differenziali, che permette una taratura dei differenziali direttamente dall’abitacolo.



Sempre a bordo, attraverso comandi al volante, ci sarà la possibilità di intervenire sulla taratura delle sospensioni attraverso ammortizzatori motorizzati, adattando l’altezza da terra secondo le diverse condizioni stradali e di guida.

Il cambio è manuale a 6 marce, ma con una rapportatura più corta rispetto alla EVO37, tuttavia Kimera intende proporre anche una versione con cambio sequenziale elettro-attuato ad innesti frontali. Incrementata, rispetto alla EVO37, la potenza del motore che sale fino a 600 CV.



