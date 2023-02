Bizzarrini Giotto: sportività senza tempo

La firma iconica di Giugiaro rappresenta una garanzia di sicuro successo per l’inedita Bizzarrini Giotto, sportiva inedita del rinato brand Bizzarrini, riapparso sulla scena dell’automotive con la Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival all'inizio del 2022.



Il nome della vettura, pur evocando istantaneamente un riferimento al mondo dell’arte, in realtà è una scelta legata al fondatore dell’azienda: Giotto Bizzarrini, Ingegnere livornese che nel 1964 ha dato il via a questo storico marchio.



Nello specifico, la Supercar si presenta con linee sinuose, esaltate dall’uso di materiali leggeri e abbinate ad elementi ricercati. Non mancano le prestazioni adrenaliniche, garantite dal motore V12 aspirato di derivazione Lamborghini e attese già ad un primo sguardo.



Le tipiche proporzioni di Sportiva Low-Slung si fondono perfettamente con gli elementi del DNA di Bizzarrini, come le due importanti prese d'aria montate sul cofano, ora evolute e trasformate dai canoni della contemporaneità, e che incorporano fari a LED ultra-sottili.



Queste le parole di Giorgetto Giugiaro: “Avere l'opportunità di progettare un'auto completamente nuova di Bizzarrini è un privilegio. I nostri due nomi sono uniti in quasi sei decenni di storia... Con il Giotto onoriamo il passato ma ci concentriamo interamente sul futuro”.