777 Motors: primi passi per la nuova Factory

L’automotive accoglie una nuova Factory, un marchio che punta su esclusività e sportività, figlia di un’idea nata dall’imprenditore e collezionista Andrea Levy e che prende il nome di 777 Motors.



L’esordio della nuova casa automobilistica parte subito con una proposta di grande impatto, come dimostra la possibilità di guidare, destinata a pochi fortunati, una stupefacente Hypercar, monoposto dalle adrenaliniche prestazioni che sarà prodotta in soli 7 esemplari.



“Da oltre due anni stiamo lavorando con i nostri partner alla realizzazione di una hypercar libera dai vincoli cui devono sottostare i grandi produttori o dai regolamenti restrittivi del Motorsport”, dichiara Andrea Levy, che aggiunge: “Ritengo che, per il prossimo decennio, la migliore performance raggiungibile per una hypercar, unita al massimo piacere di guida, si possa ottenere con l’utilizzo di una motorizzazione termica, senza alcuna componente ibrida. Questo permette di limitare il peso a 900 kg e avere un’aerodinamica esasperata che tiene l’auto incollata all’asfalto, rendendola facile da guidare anche per i piloti non professionisti.”



L’inedita 777 Hypercar nasce dalla collaborazione con Dallara e Gibson Technology, quest’ultimo ne ha firmato il powertrain, un motore V8 aspirato da 4,5 litri, con una potenza di 730 CV a 9.000 giri, unità che ha vinto nel 2022 la 6 ore di Monza del Campionato WEC.



Il design della 777 hypercar, venduta al prezzo d’elite di 7 milioni di euro e che sarà consegnata a partire dal 2025, nasce dalla matita di Umberto Palermo, designer che con Monza ha un legame particolare.