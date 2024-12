Emira Limited: cinque versioni esclusive

Versione speciale che celebra il passato sportivo del marchio, Emira Limited reinterpreta in modo unico cinque livree iconiche, elaborando 12 unità per ciascuna di esse, per un totale di 60 edizioni esclusive e caratterizzate da elementi specifici.



Il dodici non è un numero scelto a caso da Lotus, che renderà disponibile questa limited edition in 12 paesi europei, ma è un richiamo al numero di gara del Team Lotus.

Inoltre, ogni livrea ha una produzione ristretta di soli 12 esemplari.

Lotus Emira è l’erede delle vetture da pista ed è caratterizzata da un telaio leggero, sospensioni a doppio braccio oscillante su tutte le ruote, design aerodinamico intelligente, motore turbo a quattro cilindri in linea e cambio a doppia frizione (DCT) a otto velocità, tutto al servizio di chi guida, autentico focus della vettura.



A bordo, la sensazione di sterzata garantita dal sistema idraulico servoassistito e le sospensioni esclusive assicurano comfort e maneggevolezza in ogni condizione. Non mancano le dotazioni e le finiture di qualità premium per vivere un’atmosfera all’insegna del lusso.



In dettaglio, troviamo un modello ispirato alla vettura Type 99T (guidata dal leggendario Ayrton Senna nel 1987), caratterizzata da una vivace tinta gialla abbinata a dettagli blu.

Immancabile il numero 12 sulle fiancate. In quella stagione il Team Lotus conquistò la sua ultima vittoria in Formula Uno.

Anche la versione che rimanda alla Type 97T, dalla livrea Shadow Grey con dettagli dorati, è un tributo a Senna e alla monoposto con cui il pilota brasiliano vinse nel 1985 il suo primo Gran Premio.



Si va avanti con la vettura che richiama la sportiva Type 86 del 1980, caratterizzata dalla tinta blu e strisce rosse e argento. Intriganti i tributi alla Type 78 e alla Type 25, quest’ultima si distingue per la livrea verde scuro con strisce gialle.