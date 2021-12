Lotus: canto del cigno per tre modelli

Lotus dice addio a tre suoi iconici modelli: Elise, Exige, Evora per guardare al futuro attraverso scelte produttive focalizzate sulle nuove esigenze della mobilità.



Il brand celebra queste tre linee di modelli che nel corso di 26 anni hanno generato un totale di 51.738 auto che rappresentano quasi la metà della produzione totale della Lotus nei suoi 73 anni di storia. Inoltre, 9.715 auto sportive sono state costruite per i clienti terzi della Lotus, tra cui GM e Tesla.



Dal 1996 al 2000, le auto sportive di prima generazione Lotus Elise e Exige sono state realizzate in un piccolo capannone di montaggio a Hethel accanto alla Lotus Esprit.

Le attuali linee di assemblaggio, installate nel 2000, saranno smantellate e sostituite con nuove strutture destinate alla produzione della nuova Lotus Emira, che partirà dalla prossima primavera, dopo il completamento del prototipo e delle fasi di test attualmente in corso.



Gli ultimi esemplari dei modelli Lotus Elise, Exige ed Evora sono destinati alla collezione Lotus. In dettaglio, saranno incluse una Lotus Elise Sport 240 Final Edition dalla vivace tonalità gialla; l'ultima Lotus Exige è, invece, una Cup 430 Final Edition in Heritage Racing Green; infine l'ultima Lotus Evora è una GT430 Sport rifinita in Dark Metallic Grey.



Matt Windle, Managing Director, Lotus Cars, ha così dichiarato: “Prima di tutto, vorrei ringraziare il team Lotus che ha lavorato su Elise, Exige ed Evora nel corso degli anni e che ora si stanno trasferendo alla produzione di Lotus Emira e Lotus Evija. Vorrei anche esprimere enorme gratitudine a tutti i clienti di Elise, Exige e Evora negli ultimi 26 anni per la loro passione, entusiasmo e sostegno.”