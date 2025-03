Le auto elettriche in arrivo nel 2026

Le auto elettriche sono una delle più importanti possibilità per il futuro del settore dell’automotive. Le maggiori case sono infatti tutte impegnate a progettare e realizzare modelli ad energia alternativa che consumino poco, inquinino ancor meno, abbiano molta autonomia, offrendo ottima qualità e contenendo al massimo i prezzi. Sono tante le novità che arriveranno nel 2026. Ecco una rassegna ponderata



Tesla Model 2 ha l’obiettivo di affermarsi nei confronti del grande pubblico. Il suo costo di circa 25.000 dollari lo renderebbe appetibile e acquistabile ad un pubblico molto vasto. Si tratterebbe di un veicolo compatto, autonomo, moderno, frutto di anni di studio e di sperimentazione. Le poche indiscrezioni lo indicano simile alla Tesla Model 3 ma più piccolo. La sua autonomia, grazie ad una batteria da 50 kWh, sarebbe di circa 350 chilometri. L’elemento fondamentale di tutte queste caratteristiche sarebbe le batterie realizzate con nuovissimi criteri.



Nel 2026 la sfida nel segmento economico sarà lanciata anche da Volkswagen con l’utilitaria elettrica ID.2 destinata a sostituire la storica Polo. Sarà realizzato anche un modello Crossover che dovrebbe prendere il posto dell’attuale T-Cross. La potenza del Volkswagen ID.2 potrebbe essere di 226 CV con delle batterie che consentirebbero un’autonomia di 450 chilometri.



Mercedes per il 2026 punterà sul Suv GLC, un nuovo modello dalla forma più aerodinamica e con le dotazioni più moderne come, ad esempio, gli schermi basati sull’ultima evoluzione del MBUX, ma soprattutto una piattaforma software innovativo dotato del sistema MB.OS affinato dall'intelligenza artificiale.



BMW presenterà nel 2026 la nuova iX3, realizzata sulla piattaforma Neue Klasse progettata specificatamente per le auto elettriche. Lo stile della carrozzeria sarà in sintonia con quello tradizionale del marchio tedesco. La dotazione interna sarà basata su una dotazione più minimalista con uno schermo centrale molto grande. Le batterie saranno a celle cilindriche e consentiranno un’autonomia di 300 chilometri.



Toyota nel 2026 presenterà la Lexus LF-ZC Concept che sarà realizzata su una nuovissima piattaforma. Sarà dotata di una tecnologia di ultima generazione oltre che dello steer-by-wire classico della casa nipponica. Avrà un'autonomia di circa 1.000 chilometri grazie ad accumulatori che sfrutteranno una nuova chimica in sostituzione delle pesanti tradizionali batterie.