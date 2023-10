Nissan: in Europa una gamma full electric

Nissan si adegua in largo anticipo alla nuova vocazione improntata alla sostenibilità del Vecchio Continente. A partire da questo momento, ogni nuovo modello destinato al mercato europeo disporrà della sola alimentazione elettrica.

Questa scelta incontra, inoltre, anche l’obiettivo della totale neutralità dal carbonio, che il brand intende raggiungere a livello globale.



Makoto Uchida, President & CEO Nissan spiega: “Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili sono fondamentali per raggiungere la neutralità dal carbonio, al centro della nostra visione aziendale di lungo termine Ambition 2030. In Europa, Nissan passerà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta.”



Questa dichiarazione coincide con le celebrazioni di due anniversari importanti per il marchio: 20 anni del Nissan Design Europe (NDE) e 35 anni del Nissan Technical Centre Europe (NTCE).

Durante l’evento dedicato al 20esimo anniversario di NDE, è stato svelato il nuovo concept elettrico Nissan Concept 20-23; mentre presso il Nissan Technical Centre Europe, dove si festeggia il 35esimo anniversario, si sta svolgendo il nuovo progetto sulla guida autonoma evolvAD.



Nell'ambito del piano Ambition 2030, Nissan ha annunciato il lancio, entro il 2030, di ben 27 nuovi modelli elettrificati di cui 19 saranno completamente elettrici. Per l’Europa sono stati già confermati due modelli. Si tratta di una berlina compatta che sostituirà la Micra e di una vettura che sarà realizzata nell'ambito del progetto EV36Zero.



Inoltre, la Casa sta sviluppando batterie allo stato solido (ASSB), che costeranno il 65% in meno, avranno tempi di ricarica di un terzo rispetto alle batterie attuali e daranno una spinta per la diffusione dei veicoli.