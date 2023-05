Stellantis: dati in crescita

Il mercato premia le scelte di Stellantis, sempre più orientata allo sviluppo di soluzioni per una mobilità sostenibile ed accessibile.

Il Gruppo ha registrato dati più che incoraggianti, come dimostra l’aumento del 14% nei ricavi netti del primo trimestre 2023, risultato a cui hanno contributo tutti i segmenti.



Le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) sono cresciute del 22% anno-su-anno. Nel 2023 è previsto il lancio di nove modelli BEV aggiuntivi, per un’offerta totale di ben 47 modelli elettrificati a batteria entro la fine del 2024.



La spinta all’elettrificazione in Nord America sta procedendo a grandi passi, spinta anche dalla presentazione del nuovo Ram 1500 REV full-electric al recente Salone di New York.

Jeep Avenger, il primo BEV del marchio, è stato eletto Auto Europea dell’Anno 2023 ed ottenuto l’ambito titolo di World’s Best Family SUV in 2023.



Il piano strategico di Stellantis, denominato Dare Forward 2030, punta su: Etica, Tecnologia e Valore.

Importante aspetto per il Gruppo è raggiungere la parità di genere adottando i principi di emancipazione femminile. Non mancano gli investimenti sul fronte delle energie e risorse attraverso investimenti in attività di produzione a Mangualde, Portogallo; Eisenach, Germania; Cassino, Italia; Kokomo, Indiana (USA). Inoltre, Stellantis ha intrapreso diverse iniziative a sostegno della crescita nella regione Medio Oriente e Africa, come l’accordo con le Autorità Sudafricane per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo, così come l’intesa con Koç Holding per l’espansione della joint venture Tofaş in Turchia.



Richard Palmer, Chief Financial Officer (CFO) afferma: “Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti. Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell’intero anno una robusta performance finanziaria. Quest’anno aggiungeremo nove nuovi veicoli elettrici a batteria alla nostra offerta di prodotti, confermando il nostro impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure ed accessibili a tutti.”