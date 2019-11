Fca e Psa verso la fusione

Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Psa hanno deciso la creazione di un nuovo gruppo che sarà detenuto al 50% ciascuno dai rispettivi azionisti.

In questo modo nascerà la quarta realtà mondiale per auto prodotte, con quasi nove milioni di modelli l'anno, con ricavi superiori ai 170 miliardi di euro e un utile operativo stimato di oltre 11 miliardi di euro.



Si legge nel comunicato stampa congiunto: «In un settore in rapida evoluzione, con nuove sfide in termini di mobilità connessa, elettrificata, condivisa e autonoma, la società risultante dalla fusione farà leva sulla sua forza nella ricerca e sviluppo e sul suo ecosistema globale per accelerare l'innovazione e affrontare queste sfide con agilità ed efficienza negli investimenti».



Il nuovo gruppo comprenderebbe 15 marchi: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram e Maserati per Fca e Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall per Psa.



La società risultante dalla fusione beneficerebbe di margini tra i più elevati nei mercati ove presente, sulla base della solidità di Fca in Nord e Sud America e quella di Groupe Psa in Europa.

Unirebbe inoltre la forza dei brand dei due gruppi nei segmenti luxury, premium, veicoli passeggeri mainstream, SUV, truck e veicoli commerciali leggeri, rendendoli ancora più forti.



Sarebbe anche una nuova spinta nella direzione delle nuove tecnologie che stanno realizzando l’era della mobilità sostenibile, tra cui la propulsione elettrificata, la guida autonoma e la connettività digitale.



Il Consiglio di Amministrazione della nuova società avrà una rappresentanza bilanciata e una maggioranza di consiglieri indipendenti.John Elkann sarà il Presidente e Carlos Tavares sarà Ceo e membro del Consiglio di Amministrazione.

Infine, non è prevista la chiusura di nessun stabilimento.