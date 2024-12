Xiaomi SU7 Max: l´innovazione in vetrina a Milano

Il nuovo modello elettrico di Xiaomi arriva a Milano, dove resterà dal 15 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Duca d’Aosta, scenario urbano dove sarà allestito uno spazio dedicato a tutti i prodotti offerti dal brand.



Xiaomi SU7 Max interpreta lo spirito visionario di Xiaomi, rivolto ad uno stile di vita connesso e digitale. Il veicolo si configura come una berlina full-size che garantisce performance elevate insieme ad un mood ecosostenibile.



I motori elettrici di nuova generazione, le batterie ultra-performanti, i sistemi di guida autonoma e un abitacolo smart, consentono di vivere un’esperienza di guida unica e easy.



“L'esposizione a Milano è per noi un’occasione straordinaria per incontrare dal vivo il grande pubblico e i nostri partner, mostrando come Xiaomi stia rivoluzionando il rapporto con la tecnologia. Attraverso il nostro ecosistema integrato Human x Car x Home apriamo le porte a un futuro in cui innovazione ed esperienza utente si fondono armoniosamente, ridefinendo il concetto stesso di vivere con la tecnologia”, dichiara Michael Feng, General Manager Xiaomi Italia.



Xiaomi SU7 Max rappresenta la versione top di gamma del modello SU7, declinato anche negli allestimenti Standard e Pro.

La versione Standard offre una batteria da 73,6 kWh con celle BYD Blade al litio-ferro-fosfato, autonomia di 700 km e potenza di 299 CV.

La declinazione Pro ha un accumulatore da 94.3 kWh con celle della CATL, autonomia pari a 830 km e 299 CV di potenza, infine, la Max ha un doppio motore con una potenza massima di 673 CV, accumulatore da 101 kWh CATL Qilin.



A bordo la tecnologia è rappresentata dal display touch centrale da 16.1 pollici con risoluzione 3K per il sistema infotainment, mentre il sistema di guida assistita, Xiaomi Pilot, declinato nelle due versioni Pilot Pro e Pilot Max si affida a numerose fotocamere, radar a ultrasuoni e a onde millimetriche per una guida completamente sicura.