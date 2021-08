Notizie Porsche Taycan: refresh di stile e connettività

25/08/2021 di Grazia Dragone La vettura offre una ricca scelta di colorazioni

Porsche rinnova l’appeal di Taycan e Taycan Cross Turismo e porta in dote diversi cambiamenti per il mese di settembre, periodo del lancio delle vetture. Tanti i miglioramenti sia sul fronte dello stile che della tecnologia. L'auto sportiva completamente elettrica è sempre stata innovativa sul fronte della connettività.



Interessante l’integrazione di Android nel sistema Porsche Communication Management (PCM), nonché la disponibilità del Remote Park Assist, per la prima volta su Taycan. Con questo nuovo sistema di assistenza opzionale, il processo di parcheggio dell'auto può essere controllato tramite smartphone, senza che il conducente sia seduto al volante.

Il sistema rileva automaticamente gli spazi di parcheggio e li misura utilizzando i sensori a ultrasuoni e i sistemi di telecamere del veicolo. Il conducente controlla il processo di parcheggio premendo un pulsante sull'interfaccia dell'app.



Novità anche per quanto riguarda la livrea che si affida a soluzioni cromatiche audaci. Negli anni '90, Porsche ha introdotto nella sua gamma una serie di verniciature colorate, che hanno raggiunto un livello cult tra gli appassionati del marchio. Questi colori accattivanti sono ora nuovamente di tendenza.

Taycan è disponibile con Paint to Sample e Paint to Sample Plus oltre a 17 colori standard. La prima opzione consente di verniciare scegliendo fra 65 colori aggiuntivi. Sono incluse le tinte: Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar, Riviera Blue e Viola Metallic.



Porsche Taycan risulta inoltre ancora più efficiente ed accresce la sua autonomia grazie a nuove soluzioni tecnologiche. Migliorie sono state introdotte anche al sistema di raffreddamento delle batterie e alle funzioni di ricarica. Le batterie possono essere ricaricate più velocemente grazie al fatto che il sistema supporta delle temperature più alte.

News Correlate » Porsche Taycan: aggiornamento software

La vettura offre gratuitamente nuove funzionalità » Porsche: anteprima per la Taycan Cross Turismo

La nuova vettura promette versatilità e sostenibilità » Porsche Taycan: innovazione in primo piano

Dotazioni tecnologche evolute per la rinnovata sportiva » Concept a Ginevra: via libera alla creatività

Design avveniristico e propulsioni elettriche sono la via del futuro [ Altre news correlate » ]