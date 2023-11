Hyundai IONIQ 5 N: elettrizzante sportività

Il futuro della mobilità si affiderà alla guida elettrica, è un concetto ben radicato. Ogni brand è intensamente impegnato alla ricerca di soluzioni sempre più interessanti e nella configurazione di ogni possibile variazione sul tema.



Hyundai propone un modello destinato alla guida ad alte prestazioni, sostenibile senza risultare monotono, ma che assicura emozioni senza compromessi.

Si tratta della Hyundai IONIQ 5 N, vettura che ottiene esaltanti performance grazie all’impiego della Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai, che regala ai due motori elettrici ottimizzati più potenza, coppia e risposta.



La piattaforma E-GMP di IONIQ 5 N è la prima a fornire la batteria Hyundai di quarta generazione da 84 kWh. Grazie a un inverter a due stadi è possibile ottenere la potenza di 650 CV, con la funzione N Grin Boost attivata.

Inoltre, la piattaforma E-GMP garantisce un baricentro basso e una distribuzione proporzionata del peso, mentre i nuovi rinforzi del telaio garantiscono una dinamica di guida oltre ogni aspettativa.

Il veicolo è anche dotato del Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering(R-MDPS), che permette un'esperienza di sterzata più diretta e una risposta più immediata.



Diverse caratteristiche consentono a IONIQ 5 N risultati esaltanti in pista. La funzione N Grin Boost massimizza l'accelerazione con un incremento di potenza di 10 secondi, mentre N Launch Control fornisce tre livelli di controllo della trazione. Per le continue esigenze di frenata in pista, è stato progettato il sistema N Brake Regen, che migliora le prestazioni di frenata.



A bordo, il sistema di infotainment N (Hyundai Connected Car Navigation Cockpit - ccNC) offre un quadro strumenti da 12,3 pollici e un display di infotainment da 12,3 pollici con grafica e opzioni specifiche per la guida in pista.