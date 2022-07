Hyundai: il futuro in due concept

La mobilità a zero emissioni sta diventando una realtà ben consolidata per il settore automotive. I brand puntano a realizzare progetti sempre più innovativi destinati a rivoluzionare e cambiare per sempre il concetto di trasporto, sempre più rispettoso delle esigenze del pianeta.

Tra le ultimi visioni messe in campo appare interessante la proposta di Hyundai e in particolar modo del brand ad alte prestazioni N, che presenta attraverso due illuminanti esempi: RN22e e N Vision 74, due concept rolling lab che sottolineano le non tanto celate ambizioni di rappresentare un punto di riferimento dimostrano nel futuro a emissioni zero.



In sintesi, la RN22e si basa sulla nuova IONIQ 6 e sulla Electric-Global Modular Platform (E GMP), mentre N Vision 74 combina la tecnologia EV con un avanzato sistema di celle a combustibile a idrogeno, diventando così il primo rolling lab ibrido a idrogeno del marchio.



“RN22e e N Vision 74 svolgono un ruolo importante nello sviluppo strategico della nostra intera gamma di prodotti, in particolare dei nostri veicoli elettrificati ad alte prestazioni”, afferma Thomas Schemera, Executive Vice President and Head of Customer Experience Division di Hyundai Motor Company, che aggiunge: “I Rolling Lab rappresentano il continuo sviluppo delle nostre tecnologie più avanzate. Questo approccio unico ci rende pronti per le sfide del futuro, consentendoci di spingere noi stessi al limite”.



RN22e offre prestazioni elevate e come primo rolling lab di Hyundai N illustra la visione e la direzione elettrificata del brand N. Adattando il design di IONIQ 6, RN22e sfrutta le caratteristiche aerodinamiche del nuovo modello elettrico, alle quali sono stati aggiunti dettagli ispirati al motorsport.

Ispirata alla storia di Hyundai, N Vision 74 rende omaggio al concept Hyundai Pony Coupé del 1974, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Il modello ha ereditato dalla superficie pura, il profilo dinamico e proporzionato insieme al design del montante B.