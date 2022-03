Nissan Ariya: debutta una nuova piattaforma

Nissan rivela le caratteristiche della nuova piattaforma CMF-E al debutto sulla Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé 100% elettrico della gamma. Ariya è la prima vettura dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi equipaggiata con questa nuova piattaforma, che sarà impiegata per lo sviluppo dei futuri modelli EV Nissan.



Entro il 2030, inoltre, sulla nuova piattaforma saranno realizzati ben 15 modelli elettrici dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in linea con gli obiettivi fissati nel piano comune Alliance 2030.



Nissan Ariya sarà presto affiancata da un nuovo crossover 100% elettrico nell’ambito dell’iniziativa Nissan EV36Zero, un Electric Vehicle Hub che darà il via al primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo.



Quali sono i vantaggi di questa nuova piattaforma?

In primis, la piattaforma CMF-EV dà forma al concetto di open floor che prevede una configurazione piatta e alloggiamenti per i motori elettrici collocati in prossimità degli assi anteriore e posteriore. I pacchi batterie sono molto sottili e costituiscono un supporto strutturale per la vettura.



La realizzazione di questa piattaforma ha premesso di attuare il concetto di Ma giapponese, una filosofia di design che riesce ad ottimizzare gli spazi.

La versatilità della piattaforma consente di scegliere fra varie combinazioni di motore e trasmissione, tra cui una configurazione a singolo motore elettrico con due ruote motrici o doppio motore elettrico e tecnologia e-4ORCE.



Quest’ultima rappresenta un avanzato sistema di trazione integrale in grado di regolare forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote per ottenere prestazioni brillanti e massimo controllo In ogni condizione e superficie.

Attualmente, Nissan Ariya è disponibile in preordine nel Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi e a breve anche in altri mercati in Europa, Italia compresa, dove arriverà in estate.