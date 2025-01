Nissan Ariya NISMO: l´audace sportiva on the road

Agile e versatile, la Nissan Ariya NISMO offre prestazioni elevate. Basata sulla versione e-4ORCE da 87 kWh, la nuova configurazione raggiunge i 435 CV (320 kW), superando di ben 130 CV la versione originale. Il sistema e-4ORCE di Ariya NISMO è stato migliorato per ottenere una vettura ancora più precisa e dinamica.



Il modello si avvale di nuove sospensioni e di uno sterzo più diretto all’aumentare della velocità. Inoltre, la nuova funzione i-Booster, i nuovi pneumatici e la nuova modalità di guida NISMO rendono la guida ancora più coinvolgente.



Il mood sportivo di Nissan Ariya Nismo viene già anticipato dall’impostazione stilistica. Il design punta su un assetto ribassato e linee pulite e minimal. Spiccano il doppio diffusore posteriore insieme ai nuovi deflettori anteriori e ai profili delle portiere con finiture più ampie.

I pneumatici speciali Michelin Pilot Sport EV sono abbinati ai cerchi esclusivi ENKEI MAT Process da 20 pollici realizzati in alluminio fuso.



Anche gli interni offrono novità e sono stati realizzati con materiali di qualità superiore. Troviamo sedili progettati per la guida sportiva, cuciture rosse sul volante e accenti rossi in tutto l’ambiente, mentre l'illuminazione rossa ANDON crea un'atmosfera suggestiva.



Nissan Ariya NISMO si aggiunge alle altre versioni già presenti in gamma: Ariya NISMO e-4ORCE (87kWh); Ariya Evolve e-4ORCE (87kWh); Ariya Evolve (87kWh); Ariya Advance (87 o 63kWh) eAriya Engage (63kWh).

La vettura è disponibile nell’unica tinta Stealth Grey ed il suo prezzo è pari a 65.850 euro.