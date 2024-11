MG rinnova la gamma dei suv

MG propone interessanti novità per la sua gamma che accoglie i modelli MG ZS e MG HS, rigenerati da un refresh stilistico che conferisce ancora più appeal e carattere.



Le novità non si limitano solo alla carrozzeria, ma includono anche un ripensamento del comfort a bordo e aggiornamenti sul fronte delle unità e dotazioni.



Il 2024 è stato un anno rilevante per SAIC Motor Italy, che ha visto un incremento delle vendite e ha già raggiunto le 30.000 unità, consolidando la propria posizione sul competitivo mercato italiano e puntando all’ambizioso traguardo delle oltre 40.000 consegne.



In dettaglio, il B SUV MG ZS Hybrid+ rappresenta un nuovo punto di partenza per il marchio. Il veicolo mostra un nuovo design, più spazio a bordo e risulta ancora più efficiente grazie alla tecnologia Full Hybrid. Il sistema Full Hybrid è composto da un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici: moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW. Pur mantenendo invariata la potenza dell'unità termica da 102 CV, la potenza massima complessiva erogata raggiunge i 197 CV. Il miglioramento è dovuto ad una diversa calibrazione del motore di trazione EV.



La vettura è proposta in tre livelli di allestimento e vanta un ricco corredo di dotazioni. La versione Standard ha un prezzo di listino pari a 23.490 euro, si sale 25.490 euro con la configurazione intermedia Comfort, mentre la top di gamma Luxury è disponibile al prezzo di 27.490 euro.



Per quanto riguarda, invece, il C SUV MG HS, troviamo una nuova piattaforma, nuovo design ora più moderno, nuovi interni tecnologici e una gamma motori rinnovata. HS è stata sviluppata su una nuova piattaforma pensata per accogliere le motorizzazioni e i sistemi di elettrificazione. Lo stile della nuova HS dimentica le passate forme morbide a vantaggio di linee più nette e definite.



La versione a benzina adotta un motore 4 cilindri in linea, turbocompressa, da 1.496 cc e ciclo Miller con turbina a geometria variabile. Il propulsore da 170 CV di potenza è abbinato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti o automatica a doppia frizione in bagno d'olio da 7 rapporti.



MG HS Plug-In offre un sistema ibrido elettrico composto da un motore 1.5 Turbo a ciclo Miller da 143 CV e due motori elettrici. Il primo da 61 kW funge da generatore-starter; il secondo motore elettrico è montato a valle della scatola del cambio ed eroga fino a 135 kW. Il sistema ibrido è alimentato da una batteria ad alto voltaggio installata sotto la cellula dell'abitacolo, con raffreddamento diretto, dalla capacità di 21,4 kWh, con sistema di raffreddamento integrato nel circuito della climatizzazione dell'abitacolo. Due gli allestimenti per MG HS per entrambi le motorizzazioni.



La motorizzazione a benzina Comfort ha un listino che parte da 27.490 euro per la versione con cambio manuale e 29.990 euro per la Luxury con cambio manuale. La MG HS Plug-in Hybrid, invece, ha un costo pari a 37.990 euro per la Comfort e 40.490 euro per la Luxury.