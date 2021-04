Notizie Salone Shanghai: reveal per MG Cyberster

05/04/2021 di Grazia Dragone Prime anticipazioni sulla nuova concept sportiva

In attesa della presentazione ufficiale, programmata all’imminente Salone di Shanghai, programmato per la fine di aprile, MG anticipa la concept Cyberster, una sportiva due porte dal design intrigante, evocativa di alcuni stilemi estetici del noto modello MGB Roadster.



Il marchio d’Oltremanica, che festeggerà il centenario della sua attività produttiva nel 2024, aspira ad inaugurare un nuovo capitolo della propria presenza sul mercato, con la volontà di unire il passato e il futuro e la concept Cyberster sembra essere nata con questo preciso intento.



Il frontale propone i classici gruppi ottici rotondi, biglietto da visita di MG, che si aprono quando sono accesi i fari interattivi Magic Eye. Un ulteriore dettaglio è rappresentato dalla linea laser belt che enfatizza il profilo dell’auto.



La linea di cintura, disegnata su due livelli, esalta l'aspetto dinamico e slanciato della vettura. In coda si fa notare il design kamm tail, con luci a Led integrate nella coda della vettura.



Carl Gotham, direttore del centro SAIC Design Advanced London, spiega: “La Cybersterr è una dichiarazione audace che guarda con forza al futuro di MG, partendo dal nostro patrimonio, ma soprattutto costruendo sulla nostra tecnologia all'avanguardia e sul design avanzato. Le auto sportive sono la linfa vitale del DNA MG e Cyberster è un concept che esprime fortemente il nostro lato emozionale”.



La MG Cyberster ha una propulsione full electric dall’autonomia pari a 800 km e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa tre secondi.

