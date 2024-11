Mini: due anteprime al Mondial de l´Automobile

Mini si presenta al prossimo Salone di Parigi con proposte che guardano sempre più alla mobilità elettrica.

Dal 14 al 20 ottobre 2024 sarà possibile conoscere la nuova gamma, soprattutto due nuovi modelli, svelati in anteprima mondiale, che appartengono alla famiglia John Cooper Works, rielaborati in veste green e sostenibile.



Lo stand di Mini accoglierà le versioni Mini Cooper SE, Mini Aceman SE e Mini Countryman SE ALL 4, veicoli elettrici a tre e cinque porte declinati in diverse configurazioni, ma sempre rispettando l’attitudine dinamica ed urbana del brand.



La Mini Cooper SE elettrica promette un consumo di energia combinato: 14,7 - 14,1 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate pari a 0 g/km; autonomia compresa fra 387 e 402 km. Il modello a tre porte esprime il tipico drive-to-fun di Mini.



Passando alla Mini Aceman SE, i consumi si attestano su valori pari a 14,8-14,0 kWh/100 km; le emissioni di CO2 combinate sono 0 g/km; l’autonomia in km oscilla fra 382 e 405. Il veicolo rappresenta il nuovo modello crossover della gamma e offre cinque posti su quattro metri di lunghezza, andando a colmare il gap tra Cooper e Countryman.



Inoltre, troviamo la Mini Countryman SE ALL4, modello solido e affidabile la cui versatilità lo rende adatto ad ogni condizione. Tra le sue connotazioni spiccano il bagagliaio spazioso e regolabile, un'autonomia fino a 432 km e la trazione integrale.



Infine, il reveal di due veicoli elettrici della gamma Mini John Cooper Works rende assolutamente attuale e contemporaneo il marchio, pronto a trasferire nel qui ed ora la sua lunga storia sportiva, inaugurando un nuovo percorso, ma senza tradire il passato.