Renault Twingo E-Tech Electric Prototype: premiere a Parigi

Presente nella veste di concept, la Renault Twingo E-Tech Electric Prototype anticipa l’evoluzione della city car proiettandosi nella mobilità futura.



Il Salone dell’Auto di Parigi 2024, che si terrà dal 14 al 20 ottobre, è il parterre dove la show car sfilerà in anteprima, offrendosi allo sguardo dei visitatori come una proposta pensata per la città con propulsione elettrica.



Twingo E-Tech Electric Prototype è il punto di partenza per lo sviluppo del modello di serie, la quarta generazione la cui commercializzazione è prevista nel 2026, ad un prezzo stimato al di sotto dei 20.000 euro, con l’intento di raggiungere una platea il più ampia possibile di acquirenti.



La Renault Twingo ha rappresentato una vera rivoluzione per il suo segmento, proponendo versatilità e brio sulle strade cittadine, attitudine che è riuscita a conservare e che intende proporre ancora, provando a rispondere alle nuove sfide della mobilità.



Renault Twingo E-Tech Electric Prototype è una pratica 5 porte con profilo da monovolume, sormontato da un tetto panoramico fisso, elemento che garantisce una piena luminosità dell’abitacolo.

Le proporzioni moderne e il trattamento fluido delle superfici si accompagnano a dettagli ispirati alla prima generazione, come ad esempio la forma circolare dei fari.

Lungo le fiancate, ritroviamo anche la maniglia circolare del modello del 1992, sottolineata da una linea luminosa.