Le novità Citroen al Mondial de l´Auto

Il Paris Motor Show 2024 è in fase di avvio, qui Citroën mostrerà nell’area dedicata la gamma completamente aggiornata, un vento di novità che non stravolge la mission di offrire modelli funzionali, semplici e rivolti ad una platea ampia.

La nota inedita, che caratterizza il ventaglio di proposte, sta nella scelta dell’alimentazione, che sarà full electric per rispondere in modo etico alle esigenze della mobilità contemporanea, sempre più green e sostenibile.



Nel segmento B troviamo due modelli innovativi, si tratta di C3 e C3 Aircross. La prima è un’auto accessibile, disponibile in versione sia benzina che elettrica, confortevole, dal design moderno e dotata di un ricco pack di dotazioni.

C3 Aircross sarà presto disponibile nelle concessionarie, è un suv compatto dall’impronta decisa e spazio e comfort a volontà per i sette occupanti.



Insieme al lancio di C3 e C3 Aircross, e dopo il restyling di Berlingo, SpaceTourer e dei veicoli commerciali leggeri, Citroën aggiorna anche le berline del segmento C.

La C4 e la C4 X si presentano con un nuovo appeal estetico. La C4 offre un design più lineare, mentre la C4 X si configura come una elegante fastback.



Nello stand spazio anche alle showcar, qui rappresentata da un’anteprima mondiale che anticipa la futura evoluzione della gamma, puntando su espressività, sicurezza e carattere. Non mancheranno le celebrazioni, infatti il modello Ami festeggia il suo quarto compleanno e numeri di vendita interessanti per un modello del suo segmento.

Lo stand di Citroen non sarà una semplice rappresentazione statica della gamma, ma consentirà ai visitatori di fare scoperte e vivere un’esperienza immersiva.