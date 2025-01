Bruxelles Motor Show 2025: Alfa Romeo tra i brand presenti

Esordi internazionali ed intriganti anteprime caratterizzeranno la partecipazione di Alfa Romeo all’imminente Bruxelles Motor Show 2025, appuntamento di inizio anno con l’automotive giunto alla 101esima edizione, che si svolgerà dal 10 al 19 gennaio 2025.



Tra le vetture inedite scopriremo la serie speciale di gamma Intensa e la nuovissima Junior Ibrida Q4. La prima viene declinata sull’intera gamma ed è disponibile su Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, distinguendosi per dettagli che esprimono la forza, la tradizione e la visione del marchio.



In dettaglio, Tonale Intensa offre cerchi in lega bicolore da 20 pollici con finiture diamantate in oro chiaro e verniciatura in grigio scuro Dark Miron. Gli esterni hanno un aspetto sportivo e presentano modanature e codolini verniciati in nero lucido con inserti in Dark Miron opaco.

Tre le tinte in catalogo: Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa. Gli interni sono impreziositi dai nuovi sedili in Alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in color cuoio e traforatura a contrasto di colore grigio.



Passando alla versione Stelvio Intensa, troviamo il tricolore sugli specchietti laterali e le tinte: Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (Pastello).

Gli interni propongono sedili sportivi in pelle con supporto centrale color cuoio e cuciture dello stesso tono che si estendono alla plancia, ai pannelli delle portiere e i sedili posteriori.

Stelvio è dotato di elementi in alluminio, come i pedali sportivi e i paddle shift, che ne esaltano il carattere sportivo. Stelvio Intensa è equipaggiato con le motorizzazioni turbo Benzina GME da 280 CV e motori JTDM da 210 (AWD) e 160 CV (RWD).



Nella configurazione Alfa Romeo Giulia Intensa spiccano i cerchi in lega diamantati da 19 pollici in due tonalità e le pinze dei freni nere impreziosite da dettagli in oro chiaro.

Gli interni sono realizzati con materiali di pregio, come la pelle sulla plancia e i pannelli delle portiere. La vettura è dotata di un ampio display TFT da 12,3 pollici, oltre a un sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici e sistema audio Harman Kardon.

Conclude la gamma Junior Intensa disponibile successivamente rispetto al resto della gamma e rivolta a chi cerca un'auto compatta e sportiva.



La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 ridefinisce gli standard del segmento B-SUV Premium ed offre la massima libertà di scelta fra le versioni 100% elettriche da 280 o 156 CV e le 2 versioni ibride da 136CV, anche con trazione integrale. Dotata di un sistema ibrido da 48V, che combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW, la Junior Q4 assicura una guida performante in ogni condizione.



Lo stand dedicato vedrà anche la presenza di due modelli iconici del brand come la brillante Alfa Romeo Junior 280 Veloce e l’esaltante Alfa Romeo 33 Stradale.