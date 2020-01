Notizie Salone Bruxelles: Citroen C5 Aircross Hybrid world premiere

06/01/2020 di Grazia Dragone Le novità del double chevron per il mercato nella vetrina belga

Salone di Bruxelles, che si svolgerà dal 10 al 19 gennaio prossimi, è l’occasione per Citroen di mettere in campo le novità per il settore. Si parte dal nuovo C5 Aircross, suv ibrido plug-in, punta di diamante dello stand che mostra l’offensiva elettrica del Double Chevron.



Per 100 anni Citroen ha avuto come obiettivo quello di offrire automobili accessibili ad ogni tipo di clientela, lo stesso obiettivo si propone anche ora rendendo l’automobile elettrica disponibile per tutti.

Ogni modello della gamma sarà proposto nella versione elettrificata, dimostrando l'impegno di Citroën per un passaggio ad una mobilità sempre più responsabile e rispettosa dell’ambiente, oltre che rivolta al maggior numero di utenti possibile.



Citroen C5 Aircross offre la versatilità di un veicolo urbano, risulta silenzioso e confortevole e garantisce un'autonomia di 50 km in modalità Full Electric. Questa versione ibrida plug-in migliora ulteriormente l’esperienza di guida quotidiana.



Già riferimento della categoria, il suv C5 Aircross in versione ibrida vanta ridotte emissioni di CO2 e un’atmosfera a bordo che accompagna in modo quasi rilassato il conducente nei suoi spostamenti. La propulsione si affida ad un motore PureTech 180 a benzina che lavora in sinergia con un motore elettrico da 80 kW e un cambio, per una potenza complessiva pari a 225 CV.



Prodotto in Francia nello stabilimento di Rennes – La Janais, il Suv giungerà sulle strade a partire dalla prima metà del 2020.

Ad accompagnare Citroen C5 Aircross, troviamo



Ami One Concept, una vettura innovativa dalla propulsione elettrica che pone la tecnologia digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità urbana anche più economica. Lo stile audace si abbina ad una tinta vivace, configurandosi come soluzione pratica e accessibile a tutti, anche a chi è privo di patente di guida.

Citroën sta proponendo una gamma rinnovata con sei importanti lanci dal 2016. Questa strategia sta portando risultati positivi come dimostrano i dati sulle vendite in Europa negli ultimi anni, con modelli come Citroen C3, ad esempio, bestseller del marchio con oltre 730.000 vetture commercializzate, oppure C3 Aircross con oltre 260.000 esemplari venduti ed ancora Citroen Berlingo e le sue 180.000 immatricolazioni, ma anche, infine, con C5 Aircross e le sue oltre 100.000 vetture vendute in meno di un anno.

