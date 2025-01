La strategia di Hyundai al Bruxelles Motor Show

La gamma Hyundai amplia il proprio carnet di proposte con nuovi modelli dalla vocazione green. Si tratta del city-SUV elettrico Inster e delle vetture Inster Cross ed Initium, presentati in veste ufficiale durante il Brussels Motor Show 2025.



Nello specifico, Hyundai Inster rappresenta un nuovo riferimento per i veicoli elettrici compatti grazie, soprattutto, ad un’autonomia pari a 370 km che lo rende leader del segmento. Altrettanto avanzate risultano la capacità di ricarica rapida, gli spazi interni e le dotazioni in fatto di sicurezza e connettività.



Inster Cross si configura come la variante rivolta a chi ama la vita all’aria aperta. Tra le caratteristiche del veicolo troviamo: un’autonomia fino a 360 km, elementi di design protettivi all’anteriore e al posteriore, cerchi da 17 pollici e portapacchi sul tetto.



Infine, il concept Initium raffigura la visione di Hyundai rivolta ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno. La tecnologia avanzata, l’autonomia di oltre 650 km e il motore da 150 kW, rendono Initium una vettura performante ma anche sostenibile.

Il linguaggio di stile Art of Steel offre allo stesso tempo eleganza e solidità, senza dimenticare la praticità d’uso. La produzione è prevista per la prima metà del 2025.



Questo modello rientra nella strategia del marchio, che punta all’utilizzo di fonti sempre più pulite da destinare alla mobilità. Per Hyundai, l’idrogeno è una fonte di energia pulita e versatile e, attraverso il marchio HTWO, sta sviluppando metodi innovativi per integrare il suo uso tramite la piattaforma HTWO Grid.