Auto e Moto d’Epoca trasloca a Bologna per la sua 40ma edizione

[ Bologna ] - Apre le porte il Salone di Auto e Moto d’Epoca per la prima volta alla Fiera di Bologna fino a domenica 29 ottobre 2023, con oltre 40 espositori provenienti da tutto il mondo. Presente alla kermesse la collezione del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino che festeggia i suoi 90 anni e il Registro Internazionale Touring Superleggera che esibisce una bellissima Ferrari Berlinetta 195 LM coupé Superleggera. Ma non è finita qui, collezionisti e appassionati potranno non solo ammirare le auto e moto che hanno segnato la storia ma anche trovare pezzi di ricambio originali e automobili di ogni prezzo e marchio.



Due aree espositive sono dedicate al brand Pagani presente con Zonda C12 D del 1999 un’auto per certi versi futuristica tanto da meritare il nome di Hypercar e Huayra Coupé del 2011 che si contraddistingue per la presenza del nuovo sistema di Aereodinamica attiva con i quattro flap ed infine la Pagani Huayra Codalunga del 2022, un’auto raffinata, elegante ma allo stesso tempo semplice e pulita nel design. Insomma gli stand Pagani ripercorrendo i momenti più salienti del quarto secolo, rappresentano senz’ombra di dubbio il giusto compromesso tra presente e passato.



All’iniziativa ha aderito anche la Motor Valley dell’Emilia Romagna, presente nello stand 32, Tra i tanti veicoli in mostra troviamo una Dallara Stradale IR8 Tribute, una Formula Indy IR8 Eddie Cheever della collezione Dallara, una sportiva Lamborghini Miura del Museo Ferruccio Lamborghini e una splendida Lamborghini Espada e una Lamporghini Countach LP 400 primo esemplare prodotto di proprietà del Museo Automobili Lamborghini si Sant’Agata Bolognese.



Tra gli espositori anche l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, presente con la Chevron B16 del 1971, il Centro Internazionale Guida Sicura – Scuderia de Adamich di Varano de’ Melegari di Parma con le vetture Alfa Romeo 8C Competizione, Lamborghini Miura e una scintillante Maserati 250F Formula 1 del 1957.





Un intero padiglione dedicato alle due ruote ospita oltre agli 8 modelli Ducati tra cui le storiche Ducati 60 del 1949, Ducati Scrambler 450 del 1970, Ducati 900 Darmah del 1979, Ducati Paso 750 del 1986, Ducati Panigale V4 S, Ducati Monster 900 del 1933, Ducati 916 del 1994 e Ducati 900 MHe 2000, anche una ricca collezione di Benito Renzo Battiliani di Imola.



Il Salone si completa con la presenza dell’Automotoclub Storico Italiano nello stand n.25 “ASI VILLAGE” con 20 club federati grazie ai quali è possibile ripercorrere oltre cento anni di storia motoristica italiana.