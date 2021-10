Salone di Padova 2021: la collezione di Stellantis

Si è concluso proprio ieri, 24 ottobre, l’appuntamento con il Salone di Padova, evento che accende i riflettori sul passato automobilistico. Protagonista tra i diversi e numerosi brand partecipanti anche l’ente Heritage di Stellantis nato nel 2015 con il compito di recuperare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia.



Dalla preziosa collezione dell’azienda provengono tre dei cinque esemplari storici esposti: il prototipo Fiat X1/23; il modello Abarth 1000 SP e la Fiat-Abarth 850 TC.

Grande curiosità hanno destato sia il prototipo Fiat X1/23 del 1974 che la Nuova (500), l’iconica 500, elettrica, nata dalla collaborazione tra Fiat e (RED) per diffondere il messaggio di cura per l’ambiente.



I due esemplari, entrambi con livrea rossa, rappresentano un ritorno al futuro, rievocando cinquant'anni di sperimentazione di Fiat nel campo delle vetture elettriche.

Interessanti altre due vetture storiche di collezionisti privati: una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione del 1991 e un’Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce del 1960, oggetto di un attento recupero effettuato da Officine Classiche, l'atelier di Restauro e Certificazione di Heritage di Stellantis.



Lo spazio dedicato ad Abarth accoglie modelli come l’esclusiva Abarth 595 Competizione con cui si celebra il 60esimo anniversario della sigla TC, ma anche Abarth 1000 SP (2009), una pietra miliare nella storia agonistica del marchio, per stile, prestazioni e vittorie conquistate.

Presente anche l’Abarth 1000 Sport Prototipo del 1966, una spider leggera e potente, costruita in pochi esemplari e che ottenne molte vittorie in tutta Europa.



All’interno dello stand era presente anche una selezione di prodotti della linea Heritage Parts, il progetto condiviso tra Heritage e Mopar che propone ricambi originali per vetture d'epoca.