Fiera di Padova 2020: Bentley protagonista

Mancano poche ore all’inaugurazione ufficiale della Fiera di Padova, evento atteso dagli appassionati che, in questa edizione, prende il via in un contesto particolare.



Nelle giornate dal 22 al 25 ottobre prossimi, tra le tante vetture partecipanti, Bentley riserva speciali sorprese con la presenza dei modelli più recenti della gamma a dare lustro al brand.



Il nuovo corso di design riconoscibile nella nuova Flyng Spur e nella terza generazione di Continental GT contraddistingue le linee fluide e sofisticate della nuova Bentayga.

Realizzate a mano, la Continental GT V8 Convertible e la Coupè rappresentano le più dinamiche GT V8 coupè e cabriolet di terza generazione. Con il loro design elegante ma che esprime allo stesso tempo solidità, rappresentano al meglio la casa costruttrice.

Spinte da un nuovo propulsore a benzina V8 biturbo da 4 litri dalla potenza di 550 CV, abbinato a una trasmissione a otto rapporti, possono raggiungere la velocità massima di 318 Km/h con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi. L’ abitacolo sfoggia le pelli più pregiate e le radiche più rare ottenute in modo sostenibile.



Per quanto riguarda la Bentayga, invece, siamo di fronte ad un suv di lusso che stabilisce nuovi punti di riferimento per la sua categoria di appartenenza. La griglia frontale appare più verticale e presenta due proiettori con tecnologia LED. Nuovi i tergicristalli riscaldati e dotati di 22 getti di lavaggio su ciascun braccio.



“Siamo lieti che a seguito del DCPM del 13 ottobre e successivo aggiornamento l’edizione di quest’anno di Auto Moto d’epoca aprirà regolarmente i battenti a tutti gli appassionati di auto d’epoca”, sono le parole di Aldo Fassina, Dealer Principal di Bentley Padova e #Bentley Milano, che aggiunge: “La mostra che catalizza l’attenzione di un pubblico importante in una regione strategica per il nostro brand si conferma un’ottima occasione per rafforzare il lancio di Continental GT e nuova Bentayga, le ultime novità di prodotto che proiettano Bentley direttamente nel suo secondo secolo di vita”.