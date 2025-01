CES 2025: a Las Vegas la filosofia di Suzuki

La presenza di Suzuki al CES (Consumer Electronics Show), dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, ha come focus il tema Impact of the Small: Creating the small for big change, sviluppato secondo la filosofia progettuale Sho-Sho-Kei-Tan-Bi (compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello).



Lo stand dedicato mostra i veicoli realizzati seguendo questo mood. Troviamo il mini van Suzuki Super Carry insieme al concetto di piattaforma multiuso e-Mobility, rivolta alle sedie a motricità elettrica. Suzuki punta ad una produzione ridotta con prodotti pensati per migliorare la società e rispondere ad alcune esigenze specifiche.



Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki Motor Corporation, dichiara: “Siamo lieti di essere presenti al CES per la prima volta, convinti che l’approccio produttivo di Suzuki possa offrire soluzioni significative alle sfide sociali, comprese le preoccupazioni ambientali e la neutralità carbonica. Al CES 2025, siamo orgogliosi di collaborare con partner che condividono la nostra visione per garantire la libertà di movimento a livello globale, migliorando come una Lifestyle Infrastructure Company che plasma il mondo di domani.”



Nello specifico, il Suzuki Super Carry, dedicato alla vita lavorativa, offre una cabina spaziosa e una piattaforma che può essere caricata in sicurezza.

Interessante il concept di micropiattaforma multiuso e-Mobility, in grado di fornire motricità a vari robot, che combinano tecnologie come la guida autonoma e l’intelligenza artificiale.

Sono presenti il robot per la consegna automatica LM-A di LOMBY Inc. e il drone per la rimozione della neve V3 di Everblue Technologies INC.



Attraverso la partnership con Applied EV, azienda tecnologica, è stata sviluppata una piattaforma elettrica autonoma specializzata nella mobilità lavorativa. Il Blanc Robot, qui esposto, è progettato per migliorare l'efficienza logistica.