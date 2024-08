Notizie Bentley al Monterey Car Week 2024

20/08/2024 di Grazia Dragone Debutta una speciale Continental GT Speed realizzata da Mulliner

[ Pebble Beach, California ] - Continental GT Speed sono giunte in Nord America, per iniziare un tour in tutto il Paese, con l’intento di dimostrare le qualità dinamiche del nuovo Ultra Performance Hybrid di Bentley.



L'ultimo modello della gamma offre il V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un potente motore elettrico e a una batteria da 25,9 kWh. La nuova sportiva scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e raggiunge la velocità massima di 335 km/h, con un'emissione di CO2 pari a 29 g/km e un'autonomia totale di oltre 800 km.



La quarta generazione della Bentley Continental GT Speed ha fatto il suo debutto negli States durante l’evento The Quail, A Motorsports Gathering, all’interno della Monterey Car Week.

Il lancio del nuovo modello è stato caratterizzato dal una versione equipaggiata con elementi specifici realizzati da Mulliner, la divisione del marchio che lascia un’impronta esclusiva.



Questa particolare configurazione si presenta con il tema cromatico Orange Flame Satin, uno dei nuovi 15 colori satinati della gamma. In contrasto con la carrozzeria arancione, tutti gli elementi luminosi esterni sono rifiniti in nero lucido, con cerchi da 22 pollici a dieci razze verniciati in nero e loghi autolivellanti.

L’abitacolo è stato realizzato in Gravity Grey e pelli Brunel, con accenti di colore arancione a contrasto. Tocchi di colore Mandarin, un arancione brillante, sono stati applicati ai fascioni, alle linee di cintura delle porte e alle alette delle prese d'aria superiori.



La presenza di Bentley al Monterey Car Week nell’edizione 2024 ha visto la partecipazione, oltre alle nuove Continental GT Speed, di due ulteriori Bentley. Dopo il debutto al recente Speed Six Continuation Series è apparsa sulle strade californiane. Dopo che la Factory Works di colore grigio Bedford è comparsa a Goodwood, la Car Zero dalla livrea verde Parsons Napier, è stata impiegata dai clienti per vivere appassionanti test drive.



