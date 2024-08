Lamborghini Temerario: a Monterey l´erede di Huracan

19/08/2024 di Grazia Dragone La sportiva rientra nella strategia di elettrificazione

[ Pebble Beach, California ] - Temerario, intende rappresentare un punto di riferimento nell’ambito delle hypercar più performanti.



La nuova supersportiva ibrida V8 biturbo è stata svelata durante The Quail, A Motorsports Gathering, il momento più importante dell'evento annuale Monterey Car Week in California.



Erede del modello Huracán, Lamborghini Temerario eroga una potenza totale di 920 CV, supera i 340 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Temerario è il secondo HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della gamma e il terzo modello nella strategia di elettrificazione del marchio, che completa l'ibridizzazione dopo Urus SE.



Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, dichiara: “Temerario scrive un nuovo capitolo nel nostro progetto Direzione Cor Tauri completando l'ibridizzazione di tutta la gamma di prodotti, anche se stiamo ancora lavorando allo sviluppo di un nostro modello completamente elettrico che debutterà entro la fine del decennio.”



In contemporanea alla presentazione mondiale, Temerario ha debuttato anche virtualmente nel Lamborghini Lab, l'esperienza ufficiale di progettazione e di guida su Roblox.



