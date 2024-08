Acura: le concept premiere del Monterey Car Week

[ Pebble Beach, California ] - L’esclusivo parterre del Monterey Car Week è una vetrina privilegiata per le nuove proposte dei brand, un’occasione speciale e unica per rivelare il risultato di nuovi ambiziosi progetti.

Acura, come altri marchi, non rinuncia a questa preziosa opportunità e si presenta con due modelli interessanti. Si tratta del prototipo Integra Type S HRC e del suv Performance EV Concept.



Il primo presenta una nuova linea di componenti per le prestazioni su strada e pista della Honda Racing Corporation (HRC) che si avvale delle conoscenze tecniche e dell'esperienza degli ingegneri di gara di HRC.



Il prototipo Acura Integra Type S HRC offre elevate capacità dinamiche e il suo sviluppo si è concentrato sul miglioramento di tutti gli elementi dell'esperienza di guida: motore, sospensioni e freni, oltre a un significativo risparmio di peso.



Progettato presso l'Acura Design Studio di Los Angeles, lo stile aggressivo della vettura è distintivo e dinamico da tutte le angolazioni. Il prototipo applica l'esperienza tecnica acquisita dallo sviluppo aerodinamico del modello Integra Type S TCX per aumentare la deportanza e migliorare la stabilità alle alte velocità.



Le prestazioni sono ottimizzate attraverso elementi specifici, tra cui una nuova fascia anteriore con un divisore anteriore più grande e condotti di raffreddamento, prese d'aria più grandi, fenditure laterali e un'ala posteriore regolabile in fibra di carbonio.

La carrozzeria è rifinita con una tinta Indy Yellow Pearl, un colore che ha debuttato sulla seconda generazione di supercar NSX. In dotazione troviamo il motore turbocompresso VTEC da 2,0 litri.



Per quanto riguarda, invece, il suv Acura Performance EV Concept, il modello anticipa la produzione di un veicolo completamente elettrico.

“La Acura Performance EV Concept dà il via all'entusiasmante prossimo passo della nostra strategia di elettrificazione, mostrando la direzione stilistica del nostro nuovo modello Acura completamente elettrico che debutterà l'anno prossimo,” ha dichiarato Mike Langel, vice presidente aggiunto delle vendite nazionali Acura.

“Sulla base della nuova Acura ZDX 2024, il nostro prossimo SUV Acura continuerà a concentrarsi sul fornire ai clienti Acura un'esperienza di guida esaltante nel futuro elettrificato.”



Acura Performance EV Concept spicca per la silhouette espressiva simile a un coupé e una cabina a goccia, rifinite in un accattivante tinta Moonlit White Pearl con una finitura semi-opaca. Nella parte posteriore si fa notare un ampio diffusore, che rappresenta un omaggio alla seconda generazione di NSX. La potenza e l’attitudine dinamica sono sottolineati dal passo lungo, sbalzi corti e archi delle ruote muscolosi che coprono le ruote da 23 pollici avvolti in larghi pneumatici 295/ 35R23.



La Acura Performance EV Concept è il quinto veicolo della Acura presentato alla Monterey Car Week negli ultimi 11 anni, dopo la NSX Concept (2013), la Precision Concept (2016), la Type S Concept (2019) e la Precision EV Concept (2022).