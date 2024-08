Notizie Monterey Car Week 2024: the best of Maserati

14/08/2024 di Grazia Dragone Il Tridente celebra 110 anni di innovazione in California

[ Pebble Beach, California ] - Maserati, marchio iconico del lusso su quattro ruote, festeggia l’importante traguardo dei 110 anni attraverso una serie di eventi all’interno del Monterey Car Week 2024, in programma dal 9 al 18 agosto.



Tra i momenti più importanti c’è sicuramente il reveal di una nuova sportiva derivata dalla MC20, ma anche il debutto Oltreoceano di Maserati MC20 Icona. Inoltre, il brand celebrerà un'altra tappa con la consegna al primo cliente della Maserati MCXtrema, una vettura dedicata alle corse, che scenderà in pista sul circuito di Laguna Seca.



La factory, durante l'intera settimana dell’evento, offrirà un'ospitalità ispirata al tema della Dolce Vita. Nell’area dedicata si potrà ammirare anche il modello MC20 Tributo Modenese, one-off ideata per omaggiare Modena.

Per il lancio del settore Classiche di Maserati in Nord America, Maserati esporrà la MC12 Special Edition, un interessante richiamo alla sua ricca storia sportiva.

Non mancheranno i modelli attualmente in produzione, come l’elettrica Folgore, GranCabrio Trofeo e



I festeggiamenti a The Quail, A Motorsports Gathering inizieranno con la presentazione mondiale della super sportiva derivata da MC20, halo car di Maserati. La serie speciale MC20 Icona sarà esposta presso lo stand Maserati a The Quail. Il modello rappresenta un'edizione limitata di 20 unità proposte nelle tonalità Bianco Audace Matte e Blu Stradale.



Sabato 17 agosto, nel pomeriggio, la MCXtrema sarà protagonista di un evento presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca. Qui sarà consegnata la prima MCXtrema. Andrea Bertolini, Chief test driver Maserati, e il nuovo proprietario saranno impegnati in una dimostrazione su pista delle qualità dinamiche della vettura.



La Casa del Tridente conclude il fine settimana con il ritorno al Pebble Beach Concours d’Elegance in programma domenica 18 agosto, dove la nuova super sportiva, presentata a The Quail, sarà esposta sul Concept Lawn. , marchio iconico del lusso su quattro ruote, festeggia l’importante traguardo dei 110 anni attraverso una serie di eventi all’interno del, in programma dal 9 al 18 agosto.Tra i momenti più importanti c’è sicuramente il reveal di una nuova sportiva derivata dalla, ma anche il debutto Oltreoceano di. Inoltre, il brand celebrerà un'altra tappa con la consegna al primo cliente della, una vettura dedicata alle corse, che scenderà in pista sul circuito diLa factory, durante l'intera settimana dell’evento, offrirà un'ospitalità ispirata al tema della Dolce Vita. Nell’area dedicata si potrà ammirare anche il modello, one-off ideata per omaggiare Modena.Per il lancio del settore Classiche di Maserati in Nord America, Maserati esporrà la, un interessante richiamo alla sua ricca storia sportiva.Non mancheranno i modelli attualmente in produzione, come l’elettrica Folgore, GranCabrio Trofeo e Maserati MC20 Cielo . Saranno proposti anche test drive privati per far vivere la guida emozionale dell’offerta del Tridente.I festeggiamenti a, A Motorsports Gathering inizieranno con la presentazione mondiale della super sportiva derivata da MC20,di Maserati. La serie speciale MC20 Icona sarà esposta presso lo stand Maserati a The Quail. Il modello rappresenta un'edizione limitata di 20 unità proposte nelle tonalità Bianco Audace Matte e Blu Stradale.Sabato 17 agosto, nel pomeriggio, la MCXtrema sarà protagonista di un evento presso ilLaguna Seca. Qui sarà consegnata la prima MCXtrema. Andrea Bertolini, Chief test driver Maserati, e il nuovo proprietario saranno impegnati in una dimostrazione su pista delle qualità dinamiche della vettura.La Casa del Tridente conclude il fine settimana con il ritorno al Pebble Beach Concours d’Elegance in programma domenica 18 agosto, dove la nuova super sportiva, presentata a The Quail, sarà esposta sul



News Correlate » Lamborghini Temerario: a Monterey l´erede di Huracan

La sportiva rientra nella strategia di elettrificazione » Lamborghini: la Concept Lanzador a Monterey

Il marchio festeggia il suo 60esimo anniversario » Bugatti Chiron Super Sport Golden Era: lusso e unicità a Monterey

La one off è un omaggio al motore W16 » Monterey Car Week: Pagani in vetrina

Il marchio celebra 25 anni di attività » Mulliner Batur: limited edition a Monterey

La nuova, esclusiva, coupè schiude una nuova era [ Altre news correlate » ]