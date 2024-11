Kia a Parigi: il reveal di EV3

[ Parigi ] - Il Salone dell’Automobile di Parigi, evento da poco terminato, ha acceso i riflettori sulle novità di Kia Motors, che ha scelto il parterre transalpino per svelare in anteprima europea il nuovo Suv elettrico Kia EV3, accompagnato dal Concept Kia PV5 Passenger, che rappresenta invece la visione futura per la gamma PBV (Platform Beyond Vehicle), rivolta al trasporto dei passeggeri.



Sviluppato sulla piattaforma E-GMP, Kia EV3 è il terzo modello Full Electric proposto dal brand, che punta su un design audace e innovativo, secondo gli stilemi del linguaggio di stile Opposites United. Il modello offre spazi interni modulabili dall’ampia abitabilità, tecnologia, Infotainment e sistemi di sicurezza più recenti.



Il Suv adotta le tecnologie già in uso sul modello Kia EV9, puntando a rappresentare un punto di riferimento per l’ampia gamma dei Suv compatti elettrici presenti su mercato.



Il veicolo promette un’autonomia fino a 605 km con una singola carica. A bordo l’esperienza è premium grazie all’assistente AI Kia, ai servizi di streaming, ai sistemi avanzati di assistenza alla guida.



Già presentato all’evento IAA di Hannover 2024, invece la Kia Concept PV5 Passenger rappresenta una vera rivoluzione per il mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), realizzati secondo le necessità della clientela.

Lo stand Kia a Parigi ha riservato particolare attenzione alla tecnologia, permettendo ai visitatori di scoprire le caratteristiche di ogni veicolo in esposizione scansionando il QR Code abbinato.