Xpeng: la AI Mobility a Parigi

Via via che il Salone di Parigi si avvicina all’apertura ufficiale, i brand rilasciano sempre più indicazioni sulle proposte dedicate all’automotive presente e futura.

Alla luce di queste nuove informazioni acquisisce consistenza l’idea che, nella kermesse d’Oltralpe, la Cina, con il suo ricco corredo di marchi e veicoli, reciterà un ruolo di assoluta protagonista.



Se Leapmotor potrà trarre vantaggi dalla partnership con Stellantis e della sua capillare rete di vendita nel Vecchio Continente, Xpeng punta, invece, su soluzioni avveniristiche, come l'Intelligenza Artificiale applicata alla mobilità, settore in cui è leader.



Dal 14 al 20 ottobre, lo slogan Enchanté, Paris!, accompagnerà la presentazione della propria gamma di tecnologie e soluzioni per una mobilità intelligente e sostenibile, studiata per il mercato europeo.

Interessante il sistema operativo intelligente per auto di nuova generazione Tianji XOS 5.4. Questo dispositivo intende portare sulle strade del Vecchio Continente esperienze di guida adattive incentrate sull'IA.

A Parigi, Xpeng farà conoscere anche il suo cockpit intelligente, con opzioni di personalizzazione avanzate per i display e aggiornamenti OTA.



La sua partecipazione al Salone dell'Auto di Parigi rientra nell’ambito di un progetto di crescita ed espansione a livello globale, coltivando l’audace ambizione di diventare l'azienda leader nella mobilità AI.



Queste le parole di Brian Gu, Presidente e Vicepresidente di Xpeng: “Il mercato automobilistico europeo sta affrontando una trasformazione che potremmo definire dall'elettrificazione alla smartificazione. Al Salone dell'Auto di Parigi, non solo presenteremo il nostro attuale portafoglio di veicoli per l’Europa, Xpeng G6, G9 e P7, ma anche nuove soluzioni smart che integreremo nei nostri modelli di auto. Siamo fortemente impegnati in questo mercato e ci stiamo dedicando con grande entusiasmo ad aumentare la nostra presenza nella regione”.