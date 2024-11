Una nuova vita per Lancia

Il rilancio di un marchio storico come Lancia riparte da Melfi e dal nuovo modello Gamma, lo dichiara il CEO del brand, Luca Napolitano, durante la presentazione dell’evento Rally 4, che si è svolto a Balocco.



Sviluppata interamente in Italia, la vettura sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, impianto che ha dato vita alla seconda generazione del modello Ypsilon tra il 1995 e il 2003. Il sito rappresenta uno degli impianti più importanti del gruppo, scelto per il ruolo determinante nella transizione verso la mobilità elettrica.



La nuova Gamma realizzata a Melfi mostra l’intento di Stellantis di valorizzare i siti produttivi italiani, puntando su un impianto da sempre strategico per Lancia.

Inaugurato nel 1994, lo stabilimento produce attualmente i modelli Jeep Compass e Jeep Renegade ed è dotato di processi produttivi altamente automatizzati, oltre ad essere fortemente orientato sulla sostenibilità.



“La nuova Lancia Gamma rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso il futuro. Incarna l’impegno del nostro marchio verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni. Producendola nello storico stabilimento di Melfi, rafforziamo il nostro legame con la ricca eredità automobilistica italiana. La Gamma dimostrerà il meglio di ciò che Lancia rappresenta: innovazione, stile e una costante ricerca dell’eccellenza”, sono le parole di Luca Napolitano, CEO di Lancia.