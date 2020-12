Lancia Ypsilon: la chic city car festeggia 35 anni

Sempre al passo con i tempi, nonostante la sua longevità, la Lancia Ypsilon festeggia 35 anni e tre milioni di unità vendute, dal lancio ad oggi.

Il segreto del suo successo risiede nel coniugare felicemente stile, agilità e cura per il dettaglio, caratteristiche che la rendono una delle protagoniste della mobilità urbana.



Il suo esordio, avvenuto nel 1985, durante il Salone di Ginevra, non passò inosservato e si intuì da subito il suo potenziale. Lancia Ypsilon si configura come soluzione ideale sia per la clientela femminile, grazie al proprio design distintivo, ma anche del pubblico maschile, che la sceglie come seconda auto per muoversi facilmente nel traffico cittadino.



Con il tempo Lancia Ypsilon ha puntato anche su soluzioni green, come dimostra l’introduzione nella gamma della versione Hybrid EcoChic, l’ibrido che risponde alle nuove esigenze di mobilità. Dopo le motorizzazioni alternative GPL e metano, oggi la city car si mostra più sostenibile.



Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia and Abarth Brands, spiega: “Sono tre milioni le unità di Ypsilon vendute fino ad oggi a testimoniare come la nostra fashion citycar rappresenti un prodotto ricercato e desiderato. Ypsilon è l'auto più venduta del segmento B e, nei primi undici mesi di quest’anno, ha stabilito un ulteriore primato: è la seconda vettura più venduta del mercato, dopo la Panda. Inoltre, proprio grazie a Ypsilon Hybrid Ecochic, insieme a 500 e Panda Hybrid, siamo riusciti con 100.000 unità a conquistare la leadership del segmento delle ibride! Sono orgoglioso di questi risultati e, con le novità che arriveranno, sono certo che proseguiremo il trend positivo di crescita”.



Per celebrare questi traguardi, Lancia dedica il progetto digital Ypsilon Dreamers, invitando la clientela a pubblicare attraverso i propri canali una o più foto con l’hashtag YpsilonDreamers, che ritraggono i momenti importanti della propria vita e che saranno scelti per comparire in un video sui canali web di Lancia.



La storia produttiva di Lancia Ypsilon parte da lontano, dal quel 1985 in cui è stata in grado di attirare l’attenzione grazie al suo appeal sofisticato, pur essendo un’utilitaria. In dieci anni riesce a raggiungere un milione di esemplari venduti e nel 1995 compare la sua erede, che ne conserva il dna, pur risultando aggiornata sul fronte dello stile.



La terza generazione debutta nel 2003 e offre elementi che ritroviamo sulle categorie superiori. Continua ad affascinare ancora, anche dal 2011 quando appare la versione a cinque porte. Il 2015 è l’anno che introduce motorizzazioni Euro 6 vivaci ed ecologiche, insieme al rinnovamento stilistico, che si affida a tre allestimenti (Silver, Gold e Platinum).



Nel 2009 arriva la denominazione EcoChic, una sorta di sub brand che identificherà le versioni GPL e poi metano, con il motore 0.9 70 CV Twinair. Non sono mancate le serie speciali, numerose (ben 30), che ne hanno enfatizzato il carattere e l’attenzione allo stile.