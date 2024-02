Lancia Ypsilon: inizia una nuova era

Aria di novità in casa Lancia che dà vita ad una nuova stagione del modello Ypsilon, “la prima vettura della nuova era del marchio”, secondo le parole del CEO Luca Napolitano.



La nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di produzione ad applicare Lancia Pu+Ra Design, il nuovo linguaggio del marchio, che unisce le parole Puro e Radicale. I volumi nascono per stratificazioni successive.

Negli esterni si ritrovano le forme morbide ed eleganti che richiamano l’Aurelia e la Flaminia, unite ad elementi evocativi delle note Stratos e Delta.



Un refresh in chiave moderna lo riceve la storica calandra, rivisitata attraverso tre raggi di luce e i fari LED posteriori rotondi, ispirati alla Lancia Stratos. Non manca un pizzico di tecnologia per regalare un’allure smart, che beneficia dell’innovativo sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) che insieme alla guida autonoma di livello 2, consente di viaggiare in maggiore sicurezza.



La city car intelligente adotta anche un sistema di ausilio al parcheggio con telecamere e sensori anteriori e posteriori per facilitare le manovre. Completano la dotazione tecnologica il sistema di accesso e di avvio senza chiave, wireless phone charger e Android Auto/Apple CarPlay senza fili.



Lancia Ypsilon nella sua versione Full Electric è la prima della gamma e rappresenta l’ingresso nell’era della mobilità elettrica. Con una Power Unit da 156 CV e una batteria da 51kWh, vanta un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato con una ricarica rapida di 24 minuti.



La Partnership tra Lancia e Cassina ha generato la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, una proposta che unisce tradizione e innovazione. Disponibile in Italia in 1906 unità numerate, in omaggio all’anno di nascita di Lancia, è ispirata al mondo dell'arredamento italiano. Il modello riflette la cura per ogni dettaglio, dalla selezione dei materiali alla scelta dei colori.