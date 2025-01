Notizie Mazda 6e: arriva in estate la berlina elettrica

27/01/2025 di Grazia Dragone Stile e tecnologia per la nuova proposta della gamma

Presentata al recente Salone dell’Auto di Bruxelles, la nuova Mazda6e si configura come l’ultima novità full electric della gamma.



La berlina 5 porte propone due tipi di propulsione.

È disponibile una batteria da 68,8 kWh la cui autonomia raggiunge 479 km ed è abbinata a un motore elettrico da 190 kW (258 CV).

Dedicata, invece, alle lunghe percorrenze, la batteria da 80 kWh della Mazda6e Long Range, che offre un’autonomia fino a 552 km. In tal caso il motore elettrico eroga 180 kW (245 CV). Entrambe le configurazioni erogano una coppia di 320 Nm, accelerano da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi e raggiungono la velocità massima di 175 km/h.



Parliamo di stile. La Mazda6e si presenta con linee evolute della filosofia di design Kodo: Soul of Motion, affidandosi a linee morbide e fluide che conferiscono una spiccata eleganza. La linea del tetto bassa e la silhouette di una coupé a coda corta danno un’impronta sportiva.



Tra gli elementi estetici troviamo le porte senza cornice con maniglie integrate e lo spoiler elettrico. Gli interni propongono spazi ampi e confortevoli ampio, mentre il tetto panoramico illumina l’ambiente con la luce naturale.

La Mazda6e è disponibile in due allestimenti: Takumi e Takumi Plus. Il primo è caratterizzato da interni in pelle ecologica proposta nelle tinte beige caldo o nero; mentre Takumi Plus offre pelle scamosciata e una pelle nappa color sabbia, con l’aggiunta di una tendina apribile elettricamente al tetto panoramico.



Al centro della plancia spicca un touchscreen personalizzabile da 14,6 pollici. Troviamo anche un Head-Up Display a realtà aumentata da 50 pollici che proietta le informazioni direttamente nella linea visiva del conducente.

La sicurezza è garantita dalla presenza di nove airbag, mentre il sistema avanzato di assistenza alla guida di Mazda, con frenata di emergenza autonoma (AEB), avviso di superamento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale supporta chi è alla guida.

La nuova Mazda6e arriverà nelle concessionarie italiane durante l'estate del 2025.



