Mazda 6: tempo di refresh

Modello di riferimento della gamma, la Mazda 6 aggiorna il proprio appeal, puntando su maggiore esclusività e contenuti ancora più tecnologici. Esteticamente, la vettura premium ricalca il design della serie precedente affidandosi ad un’impostazione stilistica elegante esaltata dalla scelta dei cerchi in lega proposti nelle misure da 17 e 19 pollici.



Le tonalità disponibili nel carnet delle vernici includono le colorazioni speciali: Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray. Restano invariati anche gli interni, che seguono la filosofia umano-centrica del brand, e sono declinati nelle varianti con pelle traforata White o in pelle Nappa Brown, l’ambiente propone riscaldamento e sistema di ventilazione che promettono un elevato comfort.



Per quanto riguarda l’equipaggiamento, troviamo dotazioni di serie come la tecnologia Active Driving Display che proietta le informazioni di guida sul parabrezza e il sistema multimediale Mazda Connect con display centrale da 8 pollici, che dispone di interfacce Apple CarPlay, ora wireless, e Android auto.



La sicurezza è un aspetto prioritario per Mazda e la nuova 6 ricalca perfettamente questo orientamento, proponendo nel suo catalogo una gamma molto ampia di sistemi di assistenza alla guida: sistema intelligente frenata in città con rilevamento pedoni (SCBS), sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA), controllo del mantenimento della carreggiata (Lane Assist Keeping) rilevazione stanchezza guidatore (Driver Attention Alert) e Cruise Control Adattivo (Mazda Radar Cruise Control) con Intelligence Assist.



Mazda 6 è declinata nelle configurazioni Wagon e Berlina abbinate alle motorizzazioni benzina Skyactiv-G con cilindrata 2.0L da 165 CV con trasmissione manuale 6 rapporti (negli allestimenti Business ed Exceed) e Skyactiv-G 2.5L da 194 CV con trasmissione automatica Skyactiv-Drive (allestimenti Exclusive e Signature).



Entrambe le unità soddisfano la normativa Euro 6d. il motore 2.5L da 194 CV è inoltre dotato del sistema di disattivazione dei cilindri che ne aumenta l’efficienza riducendo i consumi.



Con la versione 2021, la Mazda 6 in versione Wagon, con motore 2.5L Skyactiv-G 194 CV e trasmissione automatica, sarà disponibile anche nell’esclusivo allestimento 100th Anniversary, caratterizzato dalla livrea Snowflake White Pearl a contrasto con i sedili interni in pelle Nappa Burgundy Red.

Il listino prezzi parte da 35.300 euro per la versione 2.0L 165 CV Business per arrivare ai 43.600 euro previsti per l’esclusiva 100th Anniversary.