Neopatentati: le proposte di Mercedes

Il brand Mercedes raccoglie l’opportunità di ampliare la propria presenza sul mercato, grazie alle nuove regole previste dal Codice della Strada.

La normativa, approvata recentemente, vede aumentare il rapporto peso potenza ammesso per i neopatentati, che passa da 55 a 75 kW per tonnellata, mentre il limite massimo di potenza è ora di 105 kW.



Tutto ciò rappresenta sicuramente un vantaggio per i costruttori, che potranno accrescere la propria offerta pensando a soluzioni mirate per chi rientra nella categoria.



Mercedes offre ben sei modelli a combustione interna e due full electric. Sono disponibili i modelli Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, tutte proposti con due motorizzazioni, diesel e benzina mild-hybrid, rispettivamente da 85 e 100 CV. Presenti le motorizzazioni 250+ di EQA ed EQB. Inoltre, sono previsti sette diversi allestimenti per soddisfare ogni esigenza.



Le soluzioni per la mobilità dei neopatentati previste da Mercedes si distinguono per l’efficienza e le caratteristiche dinamiche, senza dimenticare tutte le più recenti innovazioni a supporto di una guida moderna e sostenibile.



“Al di là dei parametri legati a peso e potenza, che consentono oggi ai neopatentati la possibilità di guidare un’ampia scelta dei nostri modelli d’ingresso, è importante garantire ad un giovane, che per la prima volta si mette al volante di un’auto, i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva. Tutte le nostre auto, senza distinzione di segmento, beneficiano, di serie, di un completo pacchetto di assistenza alla guida, che rappresenta un forte contributo nell’accrescere la sicurezza, soprattutto di chi è meno esperto”, sono le parole di Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.