Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility 2025     Motor Valley Fest       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
  News Auto e Motori
Notizie

EMC Auto alla Fiera del Levante a Bari


06/10/2025

di Catia Scalera

88^ Campionaria Internazionale e al Salone di Torino 2025: debutto nazionale per EMC 212 e Foton Tunland V9 Hybrid


EMC Auto alla Fiera del Levante a Bari [ Bari, Fiera del Levante ] - Alla Fiera del Levante di Bari e al Salone dell'Auto di Torino, EMC Auto ha presentato due nuovi modelli che segnano una svolta nel panorama automobilistico italiano: il Fuoristrada EMC 212 e il Pick-Up ibrido EMC Foton Tunland V9. Il lancio arriva in un momento di forte espansione per il marchio, che ha registrato una crescita del +140% nel primo semestre 2025, con un fatturato di 45,5 milioni di euro e vendite record nel secondo trimestre.

EMC 212: l’essenza dell’Off-Road
Il nuovo EMC 212 è un fuoristrada 4x4 pensato per affrontare ogni tipo di terreno, dalle strade sterrate alle salite più impegnative. Il design richiama linee essenziali e retrò, con una struttura solida e interni moderni. La versione benzina sarà disponibile da novembre, mentre quella diesel è prevista per la primavera del 2026. EMC Auto 212 versione a Benzina con motore 2.0 Turbo da 217 CV, con prezzi che partono da € 39.900,00 per l'allestimento Adventurer e salgono a € 43.500,00 per la versione più accessoriata Officier.

Il veicolo EMC Auto 212 si ispira meccanicamente e stilisticamente ai fuoristrada classici e iconici come la Jeep Wrangler e la Land Rover Defender, ed anche alla Mercedes Classe G, con cui condivide lo spirito di un fuoristrada robusto e tradizionale. Il 212 è dotato di tecnologie di sicurezza avanzate e comfort di ultima generazione e si propone come veicolo ideale per chi cerca uno stile distintivo e prestazioni affidabili.

EMC Foton Tunland V9 Hybrid: potenza e comfort
Il Pick-Up esposto successivamente al Salone dell'Auto di Torino, il nuovo EMC Foton Tunland V9 Hybrid combina un motore turbo diesel con tecnologia Mild Hybrid 48V, offrendo una soluzione versatile per il lavoro e il tempo libero. Robusto e elegante, è equipaggiato con numerosi optional di serie, che lo rendono adatto anche all’uso quotidiano. La sua configurazione ibrida consente una guida più efficiente, riducendo consumi e emissioni senza compromettere la forza e la capacità di carico. Il prezzo del EMC Foton Tunland V9 Hybrid parte da circa € 37.500 + IVA (per le versioni di base).

Un’espansione strategica
Si tratta di un’espansione strategica considerando che, dal 2024, EMC Auto ha rafforzato la propria struttura grazie all’ingresso del Gruppo Intergea, che ha portato a un raddoppio dei volumi e a una crescita elevata della rete commerciale. Oggi il marchio conta oltre 150 punti vendita e una copertura territoriale del 90%, diventando un riferimento per i brand asiatici in Italia.

Mobilità intelligente e sostenibile
EMC Auto continua a promuovere una filosofia basata su accessibilità, completezza e sostenibilità. I nuovi modelli presentati a Bari presso la Fiera del Levante incarnano questa visione, offrendo soluzioni concrete per una mobilità moderna, efficiente e alla portata di tutti.

Attenzione del pubblico
Queste nuove proposte hanno suscitato grande curiosità tra i visitatori, che si sono mostrati attratti dal design e dalle caratteristiche tecniche, manifestando un forte interesse e il desiderio di approfondire questa tipologia di veicoli.

EMC: Dalla Cina all’Italia, la Nuova Frontiera dell’Automotive
EMC è l'acronimo di Eurasia Motor Company è un’azienda con sede a Brescia che, dal 2005, si occupa dell’importazione di veicoli provenienti dalla Cina. Inizialmente il focus era sui modelli del marchio Great Wall, uno dei principali costruttori automobilistici cinesi. A partire dal 2019, l’offerta si è arricchita con l’introduzione del brand Haval, specializzato in SUV di nuova generazione.

Nel 2022, l’azienda ha compiuto un ulteriore passo evolutivo: oltre a essere importatore, è diventata anche un vero e proprio marchio automobilistico, lanciando sul mercato il brand EMC. Questo nuovo capitolo rappresenta un'importante svolta strategica, con l'obiettivo di proporre veicoli pensati specificamente per il mercato europeo, pur mantenendo una stretta collaborazione con i partner cinesi.

La produzione dei veicoli avviene interamente in Cina, utilizzando tecnologie e piattaforme cinesi. Un esempio concreto è emerso durante l’edizione 2025 dell’IAA Mobility in Germania (cliccare su BAW per vedere le foto), dove è stato esposto un veicolo BAW 212 T01 Diesel. Osservandolo, abbiamo notato che si tratta dello stesso modello venduto in Italia con il nome EMC 212. Il nome del veicolo, infatti, è identica 212; ciò che cambia è esclusivamente il marchio: BAW per il mercato cinese e EMC per quello italiano.

Questo esempio evidenzia una tendenza sempre più diffusa nell'industria automobilistica globale: i produttori cinesi scelgono di entrare nei mercati esteri attraverso marchi locali o adattati, così da favorire l’integrazione culturale e commerciale con i consumatori del posto. Una strategia che permette di superare diffidenze iniziali, migliorare la percezione del prodotto e consolidare la presenza sul territorio.
Fotogallery
Furistrada 4x4 EMC 212 made in cina calandra disponibile allestimento Adventurer e la versione più accessoriata Officier. Scopri il EMC Auto 212 fuoristrada cinese. Ecco le Foto Live by Automania! EMC Auto 212 fuoristrada cinese la versione benzina sarà disponibile da novembre, mentre la versione Diesel è prevista per la primavera del 2026. Scopri il EMC Auto 212 fuoristrada interni e volante vettura. Non perdere le Foto! EMC Auto 212 fuoristrada cinese si ispira stilisticamente ai Fuoristrada classici e iconici come la Land Rover Defender e la Jeep Wrangler, ed anche alla Mercedes Classe G. Scopri il Fuoristrada made in cina EMC Auto 212 vista laterale. Scopri le Foto! Nuovo EMC Auto 212 è un fuoristrada 4x4 pensato per affrontare ogni tipo di terreno, dalle strade sterrate alle salite più impegnative. Scopri gli interni del Fuoristrada EMC Auto 212. Guarda Le Foto!

News Correlate
Changan sbarca in Europa » Changan sbarca in Europa
Il brand cinese pianifica il lancio di un veicolo elettrico
Leapmotor International: arrivano in Europa modelli elettrici a costi contenuti » Leapmotor International: arrivano in Europa modelli elettrici a costi contenuti
T03 e C10 offrono elevati standard di sicurezza e innovazione
Aiways U6: il Suv Coupé alternativo » Aiways U6: il Suv Coupé alternativo
Il veicolo risulta efficiente, dinamico e innovativo
Great Wall Steed 5: novità per il pick-up made in China » Great Wall Steed 5: novità per il pick-up made in China
Il veicolo propone nuove soluzioni estetiche ed un inedito motore diesel
Great Wall: al Salone di Shanghai la gamma al completo » Great Wall: al Salone di Shanghai la gamma al completo
Il costruttore cinese presenta venti modelli, cinque anteprime assolute e due concept

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[ Info Newsletter» ]


Altre News Mercato
» Neopatentati: le proposte di Mercedes
» Nissan Ariya NISMO: l´audace sportiva on the road
» Mazda 6e: arriva in estate la berlina elettrica
» Skoda Elroq: novità in listino
» Maserati GranTurismo 110 Anniversario: limited edition celebrativa
» MG rinnova la gamma dei suv
» Leapmotor International: arrivano in Europa modelli elettrici a costi contenuti

[ Tutte le news » ]