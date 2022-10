Notizie Aiways U6: il Suv Coupé alternativo

25/10/2022 di Grazia Dragone Il veicolo risulta efficiente, dinamico e innovativo Il ricco ed affollato segmento dei suv compatti accoglie una nuova proposta destinata alla mobilità sostenibile, si tratta dell’inedito Aiways U6 SUV Coupé, modello elettrico caratterizzato dal design dinamico e da una notevole efficienza.



“La crescita di Aiways ci dà molta fiducia per le prospettive sul mercato italiano: è la conferma della visione innovatrice che abbiamo avuto già dal primo impatto con il brand”, spiega Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker, che aggiunge: “La sua crescente popolarità, accompagnata da impressioni e giudizi positivi riscontrati nei riguardi della U5, ci danno tutte le conferme necessarie per continuare a investire su questo brand e sull’arrivo della U6: un SUV Coupé sportivo, elegante e all’avanguardia, in particolare negli aspetti tecnologici, di stile e di sostenibilità”.



Il brand Aiways, realtà giovane e innovativa, si è imposta sulla scena dell’ automotive grazie alla produzione di veicoli a zero emissioni, dalle caratteristiche tecnologiche ed estetiche che modificano profondamente la mobilità del quotidiano.

Il potente accumulatore posto nella sottoscocca della Aiways U6, insieme all’unità motrice compatta si abbinano al passo generoso con sbalzi ridotti. Interessanti le soluzioni di design impiegate, ad esempio i fianchi della carrozzeria anteriore e posteriore evidenziano il carattere muscolare.

Due tratti orizzontali dividono i fianchi in tre aree, il parabrezza inclinato e i montanti affusolati confluiscono nella parte superiore nera rendendo il veicolo più elegante. Il tetto di Aiways U6, costituito in gran parte da vetro colorato, è molto resistente. Gli interni sono molto generosi in termini di spazio e propongono un abitacolo ricco di stile. Il display centrale da 14,6 pollici cattura l’attenzione.



Già con il motore elettrico del SUV U5, Aiways si era distinta per le ottime. La nuova unità risulta ancora più compatta e leggera. Il nuovo SUV Coupé Aiways U6 avrà una batteria da 63 kWh con pacco di 24 moduli e potrà essere ricaricato fino a 90 kW presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua (DC) o fino a 11 kW tramite wallbox AC trifase.

