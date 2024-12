Aston Martin Valhalla: straordinaria supercar

Le frontiere della sportività non sembrano conoscere limiti e spostano di volta in volta gli argini, spingendosi verso traguardi fino ad allora ritenuti non raggiungibili.

Fondendo tecnologie e metodi attinti dal mondo sportivo per eccellenza, che è quello della Formula 1, Aston Martin dà vita ad una nuova adrenalinica supercar.



Si tratta del modello Valhalla, sportiva ad elevate performance che si presenta come una vettura ibrida a motore centrale. Oltre al potente powertrain da 1.079 CV, composto da un propulsore V8 biturbo da 4 litri in grado di erogare fino a 828 CV, abbinato a tre motori elettrici, troviamo in Valhalla anche un nuovo interessante linguaggio di design.



Linee fluide combinate con un'aerodinamica innovativa danno vita ad una supercar adatta sia alla strada che alla pista. Liberato dalla necessità di un'ala fissa, il corpo in fibra di carbonio di Valhalla evolve le sue forme, per rappresentare un nuovo modello in fatto di prestazioni e bellezza.



Le porte con apertura ad ali di farfalla aggiungono un effetto scenografico, tuttavia, al di là del puro effetto estetico sono funzionali, rendendo agevole l'ingresso e l'uscita dalla vettura.

Il tetto elegante è affiancato da pannelli apribili a forma di ala che consentono l'accesso al carburante, all'olio e alle porte di ricarica della batteria.

La parte posteriore è dominata da due grandi tunnel Venturi, che accelerano il flusso d'aria sotto la vettura e generano una forza aerodinamica. I clienti hanno la possibilità di personalizzare l'esterno di Valhalla, scegliendo fra diverse tinte e temi specifici pensati per il modello.



Le influenze del mondo della Formula Uno determinano anche forma e stile dell’abitacolo, dove spicca un design pulito e minimalista. Conducente e passeggero possono immergersi in un'esperienza unica e trovare poggiapiedi rialzati, sedili leggeri in fibra di carbonio, un'armatura in fibra di carbonio monoblocco e l’ innovativo sistema HMI con display centralizzato.



Per il Vice Presidente Esecutivo e Chief Creative Officer di Aston Martin, Marek Reichman, Valhalla vede il linguaggio di design di Aston Martin fare un ulteriore passo in avanti.

“Come prima supercar a motore centrale di Aston Martin, Valhalla ha presentato una rara opportunità di creare qualcosa di nuovo. Le conoscenze acquisite durante il programma Valkyrie Hypercar sono state inestimabili, poiché quella mentalità meticolosa ci ha spinti a evolvere e perfezionare continuamente il design di Valhalla fino a trovare un perfetto equilibrio tra bellezza e scopo. Questa nuova estetica riflette le sinergie uniche tra l'approccio esemplare di Aston Martin al design e la maestria di Aston Martin Performance Technologies nei materiali e nell'aerodinamica. Il risultato è una supercar di purezza senza pari, un design che celebra la sfida ispiratrice di unire perfettamente forma e funzione in questa nuova era di prestazioni ultra efficienti.”



La produzione inizierà nel secondo quadrimestre del 2025 e sarà limitata a sole 999 unità.