Aston Martin DB12: la nuova era della sportività

Audace, atletica, adrenalinica, l’inedita Aston Martin DB12 apre le porte a nuovi scenari per il brand iconico di Gaydon.

Attesa sulle strade a partire dal terzo trimestre, la nuova proposta della gamma offre un cambiamento definito quantico, sia nel carattere sportivo che nella capacità dinamica.



Combinando un'esperienza di guida emozionale scintillante con la cura estrema del design, il lusso DB12 richiede per il brand una nuova definizione, identificandosi come la prima Super Tourer al mondo. DB12 intraprende una nuova direzione che la rende più completa e compiuta di qualsiasi altro modello DB sviluppato da Aston Martin.



Performante ed agile, la vettura incorpora un telaio perfettamente abbinato al propulsore 4.0 V8 Twin-Turbo, al cambio automatico a 8 rapporti e, per la prima volta, a un differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato. Supportato da un nuovissimo sistema di sospensioni con i più recenti ammortizzatori adattivi, il controllo e il collegamento sono amplificati da un sistema di sterzo elettronico assistito (EPAS) preciso e diretto e un differenziale posteriore elettronico (E-diff) che migliora l'agilità.



L'annuncio di DB12 celebra due traguardi significativi nel 2023: l’anniversario numero 110 del marchio e ben 75 anni della linea DB. Due celebrazioni che arrivano in un momento speciale della storia del marchio, che sta ottenendo costanti conferme nella stagione 2023 di Formula 1.



Lo stile della nuova DB12 è possente, espressione del carattere e delle performance che si agitano sotto la pelle. Altrettanto caratterizzanti gli interni, realizzati con un mix di lusso ed elementi tecnologici, per offrire agli occupanti il massimo del comfort e della modernità.