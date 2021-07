Aston Martin: dal concept alla realtà

Evoluzione realistica per la concept car Valhalla che Aston Martin rende concreta per dare il via alla produzione di una innovativa supercar ibrida. Dotata di motore centrale, la vettura amplierà la gamma affidandosi a standard elevati in termini di performance e piacere di guida, ponendosi come modello in grado di traghettare verso la scelta di una mobilità sempre più sostenibile, abbandonando gradualmente la combustione interna per passare in via definitiva alla scelta di una propulsione ibrida ed elettrica.



Costruita avvalendosi di telaio, aerodinamica ed elettronica derivati dal mondo delle competizioni, Valhalla offre una propulsione ibrida all'avanguardia. Il cuore pulsante è rappresentato dal sistema propulsivo dotato di tre motori, primo fra tutti un motore V8 biturbo 4.0 montato a metà posteriore, il più avanzato, reattivo e performante mai montato su una Aston Martin.



Il sistema ibrido include anche una batteria da 150kW/400V che utilizza una coppia di E-motors; uno montato sull'assale anteriore e l'altro sull'assale posteriore. Il sistema elettrico fornisce un ulteriore spinta per regalare prestazioni davvero elevate.



Quando viene guidata in modalità EV, l'alimentazione della batteria è diretta all'asse anteriore. In altre modalità di guida la potenza della batteria è ripartita tra gli assi anteriore e posteriore, la percentuale inviata a ciascun asse varia in base alle esigenze di guida. In determinate situazioni, il 100% della potenza della batteria può essere inviato all'asse posteriore.