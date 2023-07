Aston Martin Valour: elegante edizione celebrativa

Ispirata alle sportive del passato, la nuova Aston Martin Valour celebra il 110 anniversario della Casa produttrice di vetture iconiche dal grande appeal.



La nuova esclusiva edizione vanta un potente V12, motore di carattere che regala un’esperienze di guida fluida ed emozionale. L'unica sportiva V12 con motore anteriore disponibile con cambio manuale, rappresenta un omaggio a un periodo indimenticabile della guida.



Pur richiamandosi al passato, Valour offre le più recenti tecnologie, rappresentando una perfetta sintesi tra passato e presente. Lo stile è una evidente citazione del modello V8 Vantage degli Anni 70 e la produzione limitata a soli 110 esemplari a livello globale, la rendono una rarità che attrae i collezionisti.



Valour offre al conducente prestazioni esaltanti e il massimo controllo in ogni condizione. Le modalità di guida: Sport, Sport+ e Track, sono state messe a punto per offrire risposte adeguate ad ogni esigenza. L’estetica si affida a dettagli di carattere come, ad esempio, il set di ruote Honeycomb in lega forgiata leggera da 21 pollici abbinate a pneumatici Michelin Pilot Sport S 5. Il cofano a conchiglia presenta un’apertura a ferro di cavallo e due condotti per fornire un'ampia ventilazione per il V12 turbocompresso. La forma della calandra è stata evoluta per migliorare sia la forma che la funzione.



La produzione di Valour dovrebbe iniziare presso la sede di Gaydon nel terzo trimestre del 2023, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2023.