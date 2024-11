Ferrari F80: la nuova frontiera della sportività

Il Cavallino Rampante inaugura un nuovo percorso della propria illustre storia, rappresentato dalla nuova supercar F80, prodotta in una serie limitata a 799 esemplari, che vanta le soluzioni tecniche più avanzate attualmente disponibili.



Ogni elemento, dal telaio in fibra di carbonio fino allo studio accurato dell’aerodinamica e alle nuove sospensioni attive, è pensato per offrire performance elevatissime, in pista come anche sulla strada.



Il design della F80 ha un impatto avveniristico con un richiamo all’industria aerospaziale. L’architettura presenta una sezione a diedro da cui emerge la cabina come una bolla sospesa.

Il posteriore, caratterizzato dalla coda tronca, prevede due configurazioni: una con l’ala mobile riposta e l’altra con l’ala sollevata. Con lo spoiler sollevato, la vettura esprime ancora più dinamismo. Altro elemento funzionale è rappresentato dagli sfoghi d’aria della dorsale con sei feritoie, come il numero dei cilindri del motore termico.



L’abitacolo presenta una cabina rastremata e focalizzata sul conducente, ma riservando anche il giusto comfort al passeggero. La sensazione che si respira è quella di una monoposto, anche se la sportiva è omologata per due persone.



Il della F80, da tre litri di cilindrata, rappresenta la massima espressione del sei cilindri Ferrari, in grado di raggiungere ben 900 CV, ai quali vanno aggiunti i 300 CV erogati dal sistema ibrido composto da assale (e-4WD) e motore (MGU-K) elettrico.



Per abbassare il baricentro della vettura il propulsore è stato installato al limite del fondo piatto, portando a soli 100 mm la distanza massima tra l’asse dell’albero motore e tutti i componenti disposti sul fondo della coppa.

Per alleggerire il motore sono stati rivisti basamento, sottobasamento, coperchio distribuzione e altri componenti; sono inoltre state introdotte viti in titanio.



La F80 è dotata delle tecnologie più avanzate in merito alla gestione del controllo dinamico della vettura. Una grande evoluzione apportata alla vettura è il nuovo sistema SSC (Side Slip Control) che beneficia dello stimatore integrato FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator). Il nuovo stimatore si basa sul concetto di digital twin, modello matematico che replica in virtuale il comportamento della vettura.



L’architettura ibrida, dotata di eManettino, si sviluppa in tre configurazioni di guida: Hybrid, Performance e Qualify.

Non è presente la modalità eDrive, che troviamo invece su SF90 Stradale e 296 GTB, in quanto la F80 non consente la marcia in modalità full-electric.



La sportiva adotta di serie tutti i principali sistemi ADAS di assistenza alla guida: Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go; Automatic Emergency Brake; Lane Departure Warning; Lane Keeping Assist; Automatic High Beam; Traffic Sign Recognition; e Driver Drowsiness and Attention Warning.