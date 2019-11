Ferrari Roma: coupè di stile

Presentata durante un evento esclusivo nella cornice della Città Eterna, la Ferrari Roma sembra adottarne l’impronta senza tempo, esprimendosi in un design dalle linee fluenti e raffinate, senza tralasciare il tipico Dna del Cavallino Rampante, che la rende in linea con le aspettative, ossia performante e in grado di assicurare prestazioni elevatissime, da quella regina dell’asfalto quale è.



La vettura promette brividi al volante grazie al motore V8 Turbo che appartiene alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi.

Il motore da 620 CV a 7.500 giri/min. è abbinato al nuovo cambio Dual-Clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla Ferrari SF90 Stradale.



Lunga 4656 mm, larga 1974 mm e alta 1301 mm, la coupè presenta un passo pari a 2670 mm. Secondo i dati ufficiali la velocità massima supera i 320 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi, si colloca invece al di sotto dei dieci secondi il passaggio da 0 a 200 km/h.



Lo stile iconico sembra orientato verso una reinterpretazione della città, tipico degli anni '50-'60, caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere. Ferrari Roma, che rappresenta l'eleganza di quel periodo, sembra essere la vettura ideale per rivivere una nostalgica Dolce Vita, ma dall'impronta più moderna.