Ferrari F8 Spider: la nuova open air di Maranello

Una proposta inedita arricchisce la gamma delle sportive en plein air di Maranello, si tratta della nuova Ferrari F8 Spider, equipaggiata con il motore centrale-posteriore V8. L’ispirazione stilistica attinge alla berlinetta F8 Tributo anche se, la vettura è indipendente dal progetto. La F8 spider rappresenta l’ultima vettura aperta di una lunga serie che ha avuto il suo esordio con la 308 GTS nel 1977.



La nuova sportiva appare meno estrema della 488 Pista Spider ma è più dinamica rispetto alla 488 Spider, che va a sostituire.L’unità in dotazione costituisce un punto di riferimento per il brand anche in virtù dei riconoscimenti ottenuti. Per quattro anni consecutivi (2016, 2017, 2018 e 2019) è stato insignito del titolo di International Engine of the Year, oltre a essere identificato come miglior motore degli ultimi 20 anni. La vettura libera sull’asfalto ben 720 CV, senza turbo lag accompagnandosi al tipico sound Ferrari, una voce inconfondibile.



Disegnata dal Centro Stile Ferrari, la sportiva F8 Spider adotta un tetto rigido ripiegabile RHT (Retractable Hard Top) che impiega 14 secondi per abbassarsi o alzarsi, l'apertura e la chiusura possono avvenire anche con vettura in movimento, fino a una velocità di 45 km/h. Nel frontale spicca il faro anteriore, nuovo e a LED, dalle forme più contenute e sviluppato in orizzontale. Ridisegnato anche lo spoiler, ora più grande e avvolgente.



Gli interni conservano il tema di stile a cockpitì, tipico delle 8 cilindri a motore centrale-posteriore. Nuovi i sedili sportivi. La plancia è arricchita da una vela di alluminio che sostiene il satellite centrale e prosegue all'interno della plancia. Una venatura in fibra di carbonio divide la parte superiore da quella inferiore. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet